WhatsApp hesabımı nasıl silebilirim? WhatsApp’ımı nasıl silerim?

Gizlilik sözleşmesi dayatması sonrası kullanıcılar, Whatsapp hesabını dondurmak veya silmek istemekte. WhatsApp hesabı nasıl silinir? WhatsApp hesabınızı silmek için bir takım yol ve yöntemleri takip etmeniz gerekir. Veri paylaşımı skandalı sonrası milyonlarca kullanıcı Telegram, Bip ya da Signal gibi alternatif uygulamalara geçiş yapmakta. WhatsApp’a küsen ya da WhatsApp kullanmak istemeyenler WhatsApp hesabını silmekte. WhatsApp hesabınızı silmeden önce iyice bir karar vermeniz gerekmektedir. Zira WhatsApp hesabınızı silmeniz durumunda WhatsApp hesabı geri alınamayan bir yola girmiş bulunabilirsiniz. WhatsApp hesabı silme işlemini yanlışlıkla yapmış olsanız bile WhatsApp hesabınızı silme işlemini geri alamayabliirsiniz. Peki WhatsApp hesabımı nasıl silebilirim?

WhatsApp hesabı silmek için ne yapmak gerekir?

WhatsApp hesabınızı silmek için

WhatsApp'ı açın.

Ayarları > Hesap > Hesabımı Sil'e gidin. Telefon numaranızı uluslararası koduyla birlikte yazın ve Hesabımı Sil'e dokunun.

WhatsApp hesabımı sildiğimde neler silinir?

Hesabınızı sildiğiniz zaman

Hesabınız ve profil fotoğrafınız WhatsApp'tan silinir.

Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

Telefonunuzdaki WhatsApp mesaj geçmişiniz ve WhatsApp iCloud yedeklemeniz silinir. Hesabınızı silerseniz: