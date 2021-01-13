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Teknoloji WhatsApp hesabımı nasıl silebilirim? WhatsApp’ımı nasıl silerim?
Teknoloji

WhatsApp hesabımı nasıl silebilirim? WhatsApp’ımı nasıl silerim?

WhatsApp hesabımı kapatacağım WhatsApp’ımı nasıl silerim? WhatsApp hesabı nasıl silinir? WhatsApp, yenilediği kullanıcı sözleşmesi ile kullanıcıların gizli bilgilerini üçüncü kişilere satmak istemesi ve bunu da yaparken ya verilerini paylaşmaya razı olacaksın ya da sana WhatsApp kullanmana izin vermem diyerek zorbalık yapmasınedeniyle tepki toplamaya devam ediyor. WhatsApp’ın bu skandal kararı sonrası kullanıcılar alternatif uygulamalara geçiyor. Peki WhatsApp’ı kullanmak istemeyenler WhatsApp hesabını nasıl siler?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 19:05:00 - 2021-01-13 19:09:24
WhatsApp hesabımı nasıl silebilirim? WhatsApp’ımı nasıl silerim?

Gizlilik sözleşmesi dayatması sonrası kullanıcılar, Whatsapp hesabını dondurmak veya silmek istemekte. WhatsApp hesabı nasıl silinir? WhatsApp hesabınızı silmek için bir takım yol ve yöntemleri takip etmeniz gerekir. Veri paylaşımı skandalı sonrası milyonlarca kullanıcı Telegram, Bip ya da Signal gibi alternatif uygulamalara geçiş yapmakta. WhatsApp’a küsen ya da WhatsApp kullanmak istemeyenler WhatsApp hesabını silmekte. WhatsApp hesabınızı silmeden önce iyice bir karar vermeniz gerekmektedir. Zira WhatsApp hesabınızı silmeniz durumunda WhatsApp hesabı geri alınamayan bir yola girmiş bulunabilirsiniz. WhatsApp hesabı silme işlemini yanlışlıkla yapmış olsanız bile WhatsApp hesabınızı silme işlemini geri alamayabliirsiniz. Peki WhatsApp hesabımı nasıl silebilirim?

WhatsApp hesabı silmek için ne yapmak gerekir?

WhatsApp hesabınızı silmek için

WhatsApp'ı açın.

Ayarları > Hesap > Hesabımı Sil'e gidin. Telefon numaranızı uluslararası koduyla birlikte yazın ve Hesabımı Sil'e dokunun.

WhatsApp hesabımı sildiğimde neler silinir?

Hesabınızı sildiğiniz zaman

Hesabınız ve profil fotoğrafınız WhatsApp'tan silinir.

Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

Telefonunuzdaki WhatsApp mesaj geçmişiniz ve WhatsApp iCloud yedeklemeniz silinir. Hesabınızı silerseniz:

WhatsApp yedekleme nasıl yapılır? WhatsApp yedekleme nereye kaydedilir?
WhatsApp yedekleme nasıl yapılır? WhatsApp yedekleme nereye kaydedilir?

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WhatsApp yedekleme nasıl yapılır? WhatsApp yedekleme nereye kaydedilir?

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