Whatsapp grup arama nasıl yapılır? Whatsapp grup aramasına kişi nasıl eklenir

Dünyanın en yaygın kullanılan anlık mesajlaşma ve iletişim platformu olan WhatsApp’ta 4 kişinin aynı anda görüntülü konuşma yapabiliyordu. WhatsApp, koronavirüs salgını sürecinde 4 kişilik görüntülü konferansı son yaptığı güncelleme ile 8 kişiye çıkardı.

Whatsapp’ta grup görüntülü arama nasıl yapılır?

Whatsapp birden fazla görüntülü konuşma nasıl olur? Arama geçmişine dokunarak grup aramasındaki katılımcıları görüntüleyebilirsiniz. WhatsApp üzerinden grup görüntülü görüşme yapmak için şu adımları izlemek gerekiyor: Bir grupta görüntülü grup araması yapmak için görüntülü arama yapmak istediğiniz gruba gidin. Yeni Arama simgesine dokunun. Aramaya eklemek istediğiniz kişilerinizi aratın veya seçin. Görüntülü Arama simgesine dokunun.