WhatsApp grubu yöneticileri dikkat! Hindistan'da bu 5 hatayı yaparsanız...

Bir WhatsApp grubunun yöneticisiyseniz grupta paylaşılan içeriklerin farkında olmanız gerekiyor. Hindistan yasalarına göre bu 5 maddeye uymazsanız bir anda kendinizi hapiste bulabilirsiniz.

WhatsApp grubu yöneticisiyseniz ayrıcalıklarınız ve yükümlülükleriniz de var. Yöneticisi olduğunuz grupta yasadışı bir çalışma yapılırsa bunu durdurmak ya da kontrol etmek sizin sorumluluğunuz. Örneğin Hindistan'da bunlara uymazsanız hapse girebilirsiniz.

Haber Global'de yer alan habere göre, bir WhatsApp grubunun yöneticisiyseniz grupta paylaşılan içeriklerin farkında olmanız gerekiyor. Hindistan yasalarına göre bu 5 maddeye uymazsanız bir anda kendinizi hapiste bulabilirsiniz.

1. WhatsApp grubunda yapılan ülke karşıtı paylaşımlar

Böyle bir paylaşım yapılması halinde paylaşımı yapan kişi ve whatsapp grubunun yöneticisi tutuklanabilir. Hapis cezası da söz konusu olabilir. Hindistan'da benzeri bir olay yaşanmış ve bir grup yöneticisi gözaltına alınmıştı.

2. İzinsiz fotoğraf ve video kullanmak

Bir kişiye ait fotoğraf ve videoları o kişinin iznini almadan WhatsApp grubunda paylaşmak suç sayılıyor ve bir cezası var.

3. Provokasyon

WhatsApp'ta herhangi bir inanca hakaret eden ve şiddeti teşvik eden metin, fotoğraf ve görüntülerin paylaşılması durumunda grup yöneticisi ve paylaşımı yapan kişi gözaltına alınabilir, hapse girebilir.

4. Pornografi

WhatsApp grubu'nda kanunlara aykırı pornografik görüntüler paylaşmak illegaldir. Hapis cezasıyla sonuçlanabilir.

5. Yalan haber

Yalan haber ya da yanıltıcı içeriklerin WhatsApp grubunda yayılması durumunda şikayete bağlı olarak hapis cezası alınabilir. Ayrıca WhatsApp'taki hesap silinir.