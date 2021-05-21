WhatsApp geri nasıl yüklenir? Silinen WhatsApp nasıl geri yüklenir? WhatsApp'ı yeniden yükleme

WhatsApp yetkilileri, büyük infiale neden olan sözleşmenin Türkiye'ye uygulanmayacağını Rekabet Kurumu'na iletti. WhatsApp’ın tepki çeken gizlilik sözleşmesi Türkiye’yi kapsamayacak. Türkiye’deki kullanıcılar, güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacak ve WhatsApp’ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edecek. Peki WhatsApp geri nasıl yüklenir? WhatsApp'ımı geri nasıl yüklerim? İşte detaylar.

Silinen WhatsApp nasıl geri yüklenir?

WhatsApp geri yükleme nasıl yapılır? Google Drive yedeklemesinden geri yükleme yapmak için şu yol izlenir:

Google Drive yedeklemelerini başarılı bir şekilde geri yüklemek için yedeklemeyi oluştururken kullanılan telefon numarasını ve Google hesabını kullanmanız gerekir.

Yedeklemenizi geri yüklemek için:

WhatsApp’ı kaldırın ve yeniden yükleyin.

WhatsApp’ı açın ve telefon numaranızı doğrulayın.

Sohbet ve medyalarınızı Google Drive’dan geri yüklemek için, sorulduğunda GERİ YÜKLE’ye dokunun.

Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra İLERİ’ye dokunun. Başlatma işlemi tamamlandığında sohbetleriniz görüntülenir.

Sohbetleriniz geri yüklendikten sonra WhatsApp medya dosyalarınızı geri yüklemeye başlar.

WhatsApp’ı Google Drive’da hiçbir yedeklemeniz olmadan yüklediğinizde, WhatsApp geri yükleme işlemini otomatik olarak yerel yedekleme dosyanızdan yapar.

WhatsApp yerel yedeklemeden geri yükleme

Yerel bir yedekleme kullanmak istiyorsanız bilgisayar, dosya gezgini veya SD kart aracılığıyla dosyaları yeni telefona aktarmanız gerekir.

Telefonunuz son yedi güne kadar olan yerel yedekleme dosyalarınızı saklar.

Yerel yedekleme telefonunuzda her sabah saat 02:00’de otomatik olarak oluşturulur ve telefonunuza dosya olarak kaydedilir.

Verileriniz /sdcard/WhatsApp/ klasörüne kaydedilmemişse "dahili depolama" veya "ana depolama" klasörlerini görebilirsiniz.

WhatsApp daha eski yerel yedeklemeleri geri yükleme

En güncel yerel yedekleme yerine daha eski bir yedeklemeyi geri yüklemek isterseniz aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir:

Bir dosya yöneticisi uygulaması indirin.

Dosya yöneticisi uygulamasında sdcard/WhatsApp/Databases konumuna gidin. Verileriniz SD karta kaydedilmemişse sdcard yerine "dahili depolama (internal storage)" veya "ana depolama (main storage)" klasörlerini görebilirsiniz.

Geri yükleme işlemi için kullanmak istediğiniz yedekleme dosyasının msgstore-YYYY-AA-GG.1.db.crypt12 olan adını msgstore.db.crypt12 olarak değiştirin. Daha eski yedeklemeler, crypt9 veya crypt10 gibi daha eski protokollere sahip olabilir. crypt uzantısının numarasını değiştirmeyin.

WhatsApp’ı kaldırın ve yeniden yükleyin.

Sorulduğunda GERİ YÜKLE’ye dokunun.