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Teknoloji WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Açıklama geldi
Teknoloji

WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Açıklama geldi

Dünya genelinde WhatsApp uygulamasına erişim problemi yaşanmıştı. Kullanıcılar WhatsApp'tan yolladıkları mesajların iletilmediğini belirterek şikayette bulundu. Konuyla ilgili WhatsApp, Twitter hesabından açıklama yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 07:46:00 -
WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Açıklama geldi

Birçok kullanıcı 4 ekim 2021 tarihinde whatsapp uygulamasına giriş yapamadığını belirtti. Ulaştırma ve altyapı bakanlığı yaptığı ilk açıklamada; ''Whatsapp, facebook ve ınstagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir.'' ifadelerini belirtti.

Sorun giderildi

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.

Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

 

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