  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem WhatsApp durumuna hapis talebi
Gündem

WhatsApp durumuna hapis talebi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullanan bir kişi hakkında durum özelliğindeki paylaşımı nedeniyle iddianame düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:27:00 -
WhatsApp durumuna hapis talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, WhatsApp "durum" paylaşımı, sosyal medya hesabı paylaşımı olarak nitelendirildi. Şüpheli Önay A. hakkında yürütülen soruşturma sonucu düzenlenen iddianamede "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi.

WhatsApp uygulamasındaki "durum" paylaşımının, "sosyal medya hesabı" olarak sayıldığı iddianamede, "Şüphelinin, WhatsApp platformu üzerinden durum ya da hikaye olarak tanımlanan bölüm üzerinden yaptığı ve şüphelinin kişi listesinde bulunan herkes tarafından görülebilen paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Tahkikat neticesinde şüphelinin, sosyal medya hesabından silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini överek, meşru göstererek paylaşımlarda bulunduğu, bu haliyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

Kaymakam adaylığından çıkarılmış

Şüpheli Önay A.’nın göç uzman yardımcısı olarak görev yaptığı sırada kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakam adayı olduğu, ancak o dönem (2018) "devlet büyüklerine ve Mustafa Kemal’e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı" iddiasıyla, "devlet memurluğuna yakışmayan paylaşımlarda bulunduğu" ifade edilerek, kaymakam adaylığının sonlandırıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayraktar, Rus gözetleme kompleksini imha etti
Gündem

Bayraktar, Rus gözetleme kompleksini imha etti

Karabağ'da Türk İHA Bayraktar TB2'nin kontrolünü ele geçirme girişimi, Ermenistan’a ait Rus yapımı Avtobaza-M kompleksinin imhasıyla sonuçla..
Uşaklığını belli etti! Devlet başkanından skandal sözler: Fransız kültürünü yayacağız
Dünya

Uşaklığını belli etti! Devlet başkanından skandal sözler: Fransız kültürünü yayacağız

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fransız dili ve kültürüne bağlı kalmak istediklerini belirterek, bunu bölgede de yaymaya çalışacaklarını ifa..
Duyurdu! Kuruluyor, başkanı Bahçeli olacak
Gündem

Duyurdu! Kuruluyor, başkanı Bahçeli olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı kuruyoruz." dedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay