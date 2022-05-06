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Teknoloji Whatsapp dosya paylaşım limitini 2 GB'ye çıkardı
Teknoloji

Whatsapp dosya paylaşım limitini 2 GB'ye çıkardı

WhatsApp, 100 MB olan dosya paylaşım limitini 2 GB’a çıkaran güncellemeyi kullanıma sundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 12:13:00 - 2022-05-06 12:13:39
Whatsapp dosya paylaşım limitini 2 GB'ye çıkardı

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Telegram'da yıllardır var olan bir özelliği nihayet kullanıma sundu.

Kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri dosya boyutlarıyla ilgili yapılan değişiklikle birlikte, dosya paylaşım limiti 2 GB'a kadar yükseldi.

Daha önce WhatsApp üzerinden kullanıcılar, en fazla 100 MB boyutunda paylaşım yapabiliyordu.

"Uçtan uca şifreli olacak"

Konuyla ilgili WhatsApp'tan yapılan açıklamada, "Artık WhatsApp’tan boyutu 2 GB’a kadar olan dosyaları uçtan uca şifreleme özelliğiyle korunmuş olarak tek seferde gönderebilirsiniz.

Daha önceki 100 MB limitine göre bu artışın küçük işletmeler ve okul grupları arasındaki iş birliği için yararlı olacağını düşünüyoruz.

Daha büyük dosyalar için Wi-Fi kullanmanızı öneriyoruz ve yükleme veya indirme sırasında aktarma işleminizin ne kadar süreceğini size bildirmek için bir sayaç görüntüleyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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