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Teknoloji WhatsApp dili nasıl değiştirilir? Telefonda dil nasıl değiştirilir?
Teknoloji

WhatsApp dili nasıl değiştirilir? Telefonda dil nasıl değiştirilir?

WhatsApp’ta telefonun dili nasıl değiştirilir? WhatsApp'ta dil nasıl değiştirilir? WhatsApp'ta klavye dili nasıl değiştirilir, Telefonun dili İngilizce ise telefonun dili nasıl değiştirilir? WhatsApp menüleri, kullanılan sistemin varsayılan dilinde görüntülenir. Telefon İngilizce olarak ayarlanmışsa, uygulama dili İngilizce olacaktır. Peki WhatsApp dili nasıl değiştirilir? Telefon dili nasıl değiştirilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-14 19:27:00 - 2020-12-14 19:28:44
WhatsApp dili nasıl değiştirilir? Telefonda dil nasıl değiştirilir?

WhatsApp'ın dilini değiştirmek için akıllı telefonunuzun dilini değiştirmeniz gerekecektir. Telefonunuzun dilini İngilizce olarak değiştirirseniz WhatsApp da otomatik olarak İngilizce olacaktır. Peki telefonun dili Android ve iPhone'da nasıl yaparız?

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