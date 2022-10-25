Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan WhatsApp ile ilgili sorun yaşandığında kullanıcılar, arama motorlarında sorunun kaynağını araştırmaya başlıyor. WhatsApp'ta 25 Ekim Salı sabah saatlerinde bir ağırlık, ileti gönderme sorunu oluşmaya başladı. Bununla birlikte 'WhatsApp çöktü mü?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

WhatsApp çöktü mü 25 Ekim Salı | WhatsApp ne zaman düzelecek?

WhatsApp kullanıcıları bazı mesaj ve seslerin karşıya iletilmediğin ancak zaman zaman kendilerine mesajların gelebildiğini belirtiyor. WhatsApp'tda yaşanan bu ağırlığın sebebine ilişkin ise şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca WhatsApp web kullanıcıları da benzer şikayetler yaşadıklarını ifade ediyor.