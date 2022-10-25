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Teknoloji WhatsApp çöktü mü 25 Ekim Salı | WhatsApp ne zaman düzelecek?
Teknoloji

WhatsApp çöktü mü 25 Ekim Salı | WhatsApp ne zaman düzelecek?

Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp'ta bir süredir sorun yaşanıyor. Bu sebeple kullanıcılar 'WhatsApp çöktü mü?' sorusunun cevabını araştırıyor. WhatsApp neden açılmıyor? WhatsApp gönderim yapılmıyor 25 Ekim

Yeniakit Publisher
2022-10-25 10:44:00 - 2022-10-25 10:45:27
WhatsApp çöktü mü 25 Ekim Salı | WhatsApp ne zaman düzelecek?

Ülkemizde ve dünyada en çok kullanılan uygulamalar arasında yer alan WhatsApp ile ilgili sorun yaşandığında kullanıcılar, arama motorlarında sorunun kaynağını araştırmaya başlıyor. WhatsApp'ta 25 Ekim Salı sabah saatlerinde bir ağırlık, ileti gönderme sorunu oluşmaya başladı. Bununla birlikte 'WhatsApp çöktü mü?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

WhatsApp çöktü mü 25 Ekim Salı | WhatsApp ne zaman düzelecek?

WhatsApp kullanıcıları bazı mesaj ve seslerin karşıya iletilmediğin ancak zaman zaman kendilerine mesajların gelebildiğini belirtiyor. WhatsApp'tda yaşanan bu ağırlığın sebebine ilişkin ise şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca WhatsApp web kullanıcıları da benzer şikayetler yaşadıklarını ifade ediyor.

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