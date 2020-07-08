Whatsapp çapraz sohbet özelliği geliyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg 2019 yılında yaptığı bir açıklamada Facebook, , Instagram ve WhatsApp'ın entegre olacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca sosyal medya kullanıcısı gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, çapraz sohbet nedir?

Whatsapp çapraz sohbet nedir?

WhatsApp kullanıcılarının uzan zamandır beklediği haber geldi. Android Police'te yer alan habere göre; WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı.

Bu özellik sayesinde WhatsApp ile Facebook Messenger arasında sohbet özelliği olacak. Facebook Messenger kullanan bir kişi hızlıca başka bir WhatsApp kullanıcısı ile iletişim kurabilecek.