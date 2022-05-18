WhatsApp Business, Facebook'a reklam verme özelliğini getirdi!

WhatsApp Business Nedir?

WhatsApp Business, küçük işletme sahipleri düşünülerek geliştirilmiş, Android ve iPhone’da kullanmak üzere ücretsiz olarak indirebileceğiniz bir uygulamadır. WhatsApp Business, mesajları otomatik hale getirmeyi, sıralamayı ve hızlı bir şekilde cevaplamayı sağlayan araçlar sunarak müşterilerle iletişime geçmeyi kolaylaştırır. Üstelik uygulama, aynı WhatsApp Messenger gibi görünecek ve çalışacak biçimde tasarlanmıştır.

Whatsapp Business özellikleri ve Whatsapp'ı birbirinden ayıran en önemli şey işletme profili sayesinde müşterilerinizi Kategorilendirme, istatistiklere ulaşmak ve otomatik yanıtlar gönderebilmenizmiş gibi gözükse de bu iki uygulama birçok bakımdan birbirinden ayrılmaktadır.

WhatsApp Business herkes kullanabilir mi?

Çünkü halihazırda WhatsApp üzerinden iş iletişimi yapan birçok işletme var. Ancak bir müşteri olarak WhatsApp üzerinden konuştuğunuz kişinin gerçekten o şirket yetkilisi mi olup olmadığını bilemiyorsunuz. WhatsApp Business ile birlikte iş sahipleri bu özelliği kullanarak güvenilirliklerini gösterebilecek.

WhatsApp Business yenilik

Yeni özellik sayesinde artık anlık haberleşme uygulamasının iş odaklı sürümü WhatsApp Business’tan Facebook’a reklam vermek mümkün olacak. Facebook’tan reklam verme özelliği aslında Meta Business’ta zaten yer alıyor. Yeni özellik sayesinde müşteriler, Facebook üzerinden satıcıyla direkt WhatsApp sohbeti başlatacak.

WhatsApp Business’ın yeni özelliği sayesinde müşteriler artık kolay bir şekilde satıcıyla iletişim kuracak. Bu özellik sayesinde reklam veren satıcıların kazançlarını artırması bekleniyor. WhatsApp Business, geçtiğimiz günlerde de kullanıcılarının profil fotoğrafı eklemesine izin vermeye başladı.

Popüler haberleşme uygulaması, yine işletmeler için olacak WhatsApp Premium özelliğini test etmeye başladı. İşletmeler WhatsApp Premium sayesinde 10 cihaza kadar çoklu kullanım desteği sunacak. Ek olarak da işletme bağlantılarının özel bir link olmasına izin verecek.

WhatsApp Business üzerinden reklam vermek isterseniz şu adımları izlemek yeterli:

WhatsApp Business

Ayarlar

Facebook’ta Reklam Yayınla

WhatsApp’ın son zamanlarda özellikle de iş alanında ön plana çıkan özellikleri test etmeye ve getirmeye başladı. Bu alanda yaptığı yenilikler, şirketin bir diğer platformları olan Facebook ve Instagram’ı da dolaylı ya da doğrudan etkiliyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp Business üzerinden Facebook’a reklam verme özelliği işinize yarayacak mı? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Ayrıca; WhatsApp çaktırmadan gruplardan çıkma özelliği getiriyor

Dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamanın güncellenmesinde 4 yeni özellik öne çıkıyor.

Bu özelliklerden ilki gruplardan sessizce çıkmanın artık mümkün olması. WhatsApp’ta gruplar iletişim açısından zaman tasarrufu sağlasa da bazen de katılımcıları istemedikleri muhabbetlere katlanmak zorunda bırakabiliyor. Gruptan çıkıldığında ise gruptaki tüm üyeler bunu görüyor. WhatsApp geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılmaları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar sizin çıktığınızı farketmeyecek.

WhatsApp’ın topluluklar güncellemeleri kapsamındaki bir diğer özellik ise grup aramalarındaki katılımcı sayısını artırmak oldu. Artık WhatsApp’ta yapılan grup aramalarına 32 kişi katılabilecek.

Güncelleme kapsamındaki üçüncü özellik WhatsApp’ın da Twitter Blue gibi işletme hesaplarına ek özellikler sunulan bir üyelik modeline geçmesi. Bağlı cihazlar bölümünde yapılacak değişiklikle çoklu cihaz desteği paralı hesaplar için yeniden tasarlanıyor. WhatsApp’ın bu modeli paralı olacak. Ancak model sadece işletmeler için kullanıma sunulacak. Yani normal kullanıcıların para ödemesine gerek kalmayacak.

Topluluklar güncellemesi ile gelen son özellik ise son görülme saatinin kimlere açılıp kimlere kapatılacağını kullanıcılara bırakmak oldu. Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin aktifleşeceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapılabilecek.

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