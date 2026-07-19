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Filipinler'de ön siparişe çıktı: Nokia 300 4G Power Bank: Hem Telefon Hem Taşınabilir Şarj Cihazı

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Filipinler'de ön siparişe çıktı: Nokia 300 4G Power Bank: Hem Telefon Hem Taşınabilir Şarj Cihazı

HMD Global, 3700mAh bataryası ve ters şarj özelliğiyle dikkat çeken yeni Nokia 300 4G Power Bank modelini tanıttı. Telefonun dikkat çeken özellikle kullanıcıları şaşırttı...

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Foto - Filipinler'de ön siparişe çıktı: Nokia 300 4G Power Bank: Hem Telefon Hem Taşınabilir Şarj Cihazı

HMD Global, özellikli telefon segmentine yeni bir soluk getiren Nokia 300 4G Power Bank modelini duyurdu. Bu cihaz, acil durumlarda diğer elektronik aletleri şarj edebilme yeteneğiyle dikkat çekiyor. Filipinler’de ön siparişe açılan telefon, karmaşık akıllı telefonlardan ziyade güvenilir ve uzun ömürlü bir cihaz arayan kullanıcılara hitap ediyor. Outdoor aktiviteleri, saha çalışmaları veya yedek bir cihaz arayışı için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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Foto - Filipinler'de ön siparişe çıktı: Nokia 300 4G Power Bank: Hem Telefon Hem Taşınabilir Şarj Cihazı

Nokia 300 4G Power Bank, 1.990 Filipin Pesosu (yaklaşık 32 dolar) fiyat etiketiyle oldukça erişilebilir bir konumda bulunuyor. Cihaz, 2,4 inçlik QVGA ekranı ve IP65 sertifikalı toz ve su geçirmez yapısıyla zorlu koşullara karşı dayanıklılık sunuyor.

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Foto - Filipinler'de ön siparişe çıktı: Nokia 300 4G Power Bank: Hem Telefon Hem Taşınabilir Şarj Cihazı

Telefonun en dikkat çekici özelliği, özellikli telefonlar arasında oldukça yüksek kapasiteye sahip olan 3.700mAh bataryasıdır. 18W hızlı şarj desteği bulunan cihaz, 45 güne kadar bekleme süresi, 26 saate kadar konuşma veya müzik dinleme süresi sağlıyor.

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Foto - Filipinler'de ön siparişe çıktı: Nokia 300 4G Power Bank: Hem Telefon Hem Taşınabilir Şarj Cihazı

Cihazın üzerinde bulunan güçlü el feneri, standart özellikli telefon ışıklarından beş kat daha parlak bir aydınlatma kapasitesine sahip. Hatta bu fenerin, iPhone 16 Pro’nun flaşından iki kat daha parlak olduğu belirtiliyor.

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Foto - Filipinler'de ön siparişe çıktı: Nokia 300 4G Power Bank: Hem Telefon Hem Taşınabilir Şarj Cihazı

Nokia 300 4G Power Bank, yan tarafındaki özel tuşa basıldığında 5W çıkış gücüyle taşınabilir bir güç kaynağına dönüşebiliyor. Bu ters şarj özelliği, akıllı telefonları tam kapasite şarj etmek için yeterli olmasa da küçük aksesuarların enerjisini karşılayabiliyor. Kutu içeriğinde çoklu adaptör uçlarına sahip 4’ü 1 arada bir USB kablosu da yer alıyor. Cihaz; siyah, yeşil ve altın renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Yazılım tarafında arama, SMS ve FM radyo gibi temel işlevlere odaklanan hafif bir arayüz kullanılıyor. 4G bağlantı desteği sunan telefonda, 32GB’a kadar genişletilebilir microSD kart yuvası ve 0,3MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Şu an için Filipinler’deki Shopee platformu üzerinden ön siparişleri alınan cihazın, talebe göre diğer pazarlara açılması bekleniyor.

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