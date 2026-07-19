Filipinler'de ön siparişe çıktı: Nokia 300 4G Power Bank: Hem Telefon Hem Taşınabilir Şarj Cihazı

Nokia 300 4G Power Bank, yan tarafındaki özel tuşa basıldığında 5W çıkış gücüyle taşınabilir bir güç kaynağına dönüşebiliyor. Bu ters şarj özelliği, akıllı telefonları tam kapasite şarj etmek için yeterli olmasa da küçük aksesuarların enerjisini karşılayabiliyor. Kutu içeriğinde çoklu adaptör uçlarına sahip 4’ü 1 arada bir USB kablosu da yer alıyor. Cihaz; siyah, yeşil ve altın renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Yazılım tarafında arama, SMS ve FM radyo gibi temel işlevlere odaklanan hafif bir arayüz kullanılıyor. 4G bağlantı desteği sunan telefonda, 32GB’a kadar genişletilebilir microSD kart yuvası ve 0,3MP çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Şu an için Filipinler’deki Shopee platformu üzerinden ön siparişleri alınan cihazın, talebe göre diğer pazarlara açılması bekleniyor.