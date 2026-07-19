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Dünya Rusya’dan topyekun imha saldırısı! Zelenski’den acı itiraf: “Savunma hatları çökmek üzere!”
Dünya

Rusya’dan topyekun imha saldırısı! Zelenski’den acı itiraf: “Savunma hatları çökmek üzere!”

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Rusya’dan topyekun imha saldırısı! Zelenski’den acı itiraf: "Savunma hatları çökmek üzere!"

Ukrayna topraklarında kan ve gözyaşı dinmek bilmiyor; Rus ordusunun gece yarısı farklı tiplerde 41 balistik füze ve 125 SİHA ile başkent Kiev’e yönelik düzenlediği, savaş tarihinin en yoğun bombardımanlarından biri arkasında yıkım ve ölüm bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, batılı müttefiklerine hava savunma desteği için acil çağrı yaptı.

Küresel güçlerin çatışma alanına dönen ve yıllardır büyük bir insani dramın yaşandığı Ukrayna’da, Rusya bu gece başkent Kiev’i adeta haritadan silmek istercesine bombaladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun, gece savaşın başından bu yana başkent Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, gece başkent Kiev'in füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındığını belirtti.

"Rusya bu gece Kiev'e yönelik en yoğun balistik füze saldırılarından birini düzenledi." ifadesini kullanan Zelenski, ilk belirlemelere göre saldırıda 1 kişinin öldüğünü aktararak, yaralı sayısının ise 16'ya çıktığını bildirdi.

Zelenski, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya yönelik saldırılarında yaklaşık 1450 SİHA, 1640'tan fazla güdümlü bomba ve 99 füze kullandığına işaret ederek, hava savunmasının kendileri için en öncelikli konulardan biri olduğunu kaydetti.

RUSYA 41 FÜZE, 125 SİHA İLE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece farklı tipte 41 füze ve 125 SİHA ile ülkeye saldırı düzenlediği belirtilmişti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından bu sabah yaptığı açıklamada, mevcut bilgilere göre Rusya'nın gece Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 7 kişinin yaralandığını ifade etmişti.

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Yorumlar

Cccc

Siyonizmin besili domuzu zelenski ektiğini biçiyorsun

Kürşat

Zelensky denen kukla pislik ve Mel’un bir yahudidir. Ukrayna halkını siyonizmin politikaları uğruna ateşe atmıştır.
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