Bir sağ bek daha mı? Inter neden Singo'yla ilgileniyor? Bir adam bile yok!
İtalyan ekibi Inter, Galatasaray'dan Singo'yla ilgileniyor. Resmi teklif de sunabilirler... Singo'yu alsalar bile bir sağ bek daha bitirmek zorundalar.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İtalyan ekibi Inter, Galatasaray'dan Singo'yla ilgileniyor. Resmi teklif de sunabilirler... Singo'yu alsalar bile bir sağ bek daha bitirmek zorundalar.
İtalyan basınında Inter'in, Galatasaraylı Singo'yla ilgilendiği yazılıyor. Gerçekten de Serie A temsilcisinin bu yönde bir girişimi olabilir. Çünkü mevcut kadrolarında asıl yeri sağ bek olan bir tane bile futbolcu yok! Savunmanın sağında kriz büyük bir kriz yaşanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Singo gibi çok yönlü bir futbolcu bulmanın zor olduğunu söylemişti. Başarılı çalıştırıcı, olası bir satışa sıcak bakmıyor. Ancak çok yüksek teklif gelirse durum değişebilir. Bu durumda Sarı-Kırmızılı ekipte sağ bek arayışları başlayacak.
Cim-Bom, Fildişi Sahilli futbolcuyu 2025 yazında Monaco'dan transfer etmişti. 30.77 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.90 boyundaki oyuncunun 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşmesi var. Singo sağlıklı olduğunda çok iyi maçlar çıkardı. Sorun şu ki; sık sık sakatlandı.
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