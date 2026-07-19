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Trafikte 1,6 milyondan fazla yürüyen tabut tespit edildi! Bakan Uraloğlu tehlikenin boyutunu açıkladı! Deniz buzu hattına ulaştılar Türk bilim ekibi 6. defa kutuplarda Bir sağ bek daha mı? Inter neden Singo'yla ilgileniyor? Bir adam bile yok! Turnuva sonrası: Beşiktaş yolunu gözlüyor: Avusturya kampına katıldı Dünyanın gözü orada olacak: Baykar ve Leonardo'dan Stratejik İş Birliği: KIZILELMA Farnborough'da... Koç Holding'den şaşırtan karar! 100 milyon dolara yeniledi ve faaliyete başladı... Filipinler'de ön siparişe çıktı: Nokia 300 4G Power Bank: Hem Telefon Hem Taşınabilir Şarj Cihazı Çin’den 1000 uyduluk uzay bilişim ağı projesi Uzayı hükmü altına aldı
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Bir sağ bek daha mı? Inter neden Singo'yla ilgileniyor? Bir adam bile yok!

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Bir sağ bek daha mı? Inter neden Singo'yla ilgileniyor? Bir adam bile yok!

İtalyan ekibi Inter, Galatasaray'dan Singo'yla ilgileniyor. Resmi teklif de sunabilirler... Singo'yu alsalar bile bir sağ bek daha bitirmek zorundalar.

#1
Foto - Bir sağ bek daha mı? Inter neden Singo'yla ilgileniyor? Bir adam bile yok!

İtalyan basınında Inter'in, Galatasaraylı Singo'yla ilgilendiği yazılıyor. Gerçekten de Serie A temsilcisinin bu yönde bir girişimi olabilir. Çünkü mevcut kadrolarında asıl yeri sağ bek olan bir tane bile futbolcu yok! Savunmanın sağında kriz büyük bir kriz yaşanıyor.

#2
Foto - Bir sağ bek daha mı? Inter neden Singo'yla ilgileniyor? Bir adam bile yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Singo gibi çok yönlü bir futbolcu bulmanın zor olduğunu söylemişti. Başarılı çalıştırıcı, olası bir satışa sıcak bakmıyor. Ancak çok yüksek teklif gelirse durum değişebilir. Bu durumda Sarı-Kırmızılı ekipte sağ bek arayışları başlayacak.

#3
Foto - Bir sağ bek daha mı? Inter neden Singo'yla ilgileniyor? Bir adam bile yok!

Cim-Bom, Fildişi Sahilli futbolcuyu 2025 yazında Monaco'dan transfer etmişti. 30.77 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 1.90 boyundaki oyuncunun 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşmesi var. Singo sağlıklı olduğunda çok iyi maçlar çıkardı. Sorun şu ki; sık sık sakatlandı.

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