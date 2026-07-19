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Dünya Polonya’dan, LGBT sapıklığına veto!
Dünya

Polonya’dan, LGBT sapıklığına veto!

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Polonya’dan, LGBT sapıklığına veto!

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin birlikte yaşayan çiftlere hukuki statü kazandırmayı amaçlayan yasa tasarısını veto etti.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin birlikte yaşayan çiftlere hukuki statü kazandırmayı amaçlayan yasa tasarısını veto etti.

Cumhurbaşkanı, kararının gerekçesinde Polonya Anayasası’nın evliliği kadın ile erkek arasındaki birlik olarak tanımladığına dikkat çekerek, söz konusu düzenlemenin anayasal çerçeveyle bağdaşmadığını ifade etti.

 

Aile kurumunun korunmasına güçlü destek

Cumhurbaşkanı Nawrocki’nin veto kararı, geleneksel aile yapısının korunmasını savunan kesimler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kararın, aile kurumunun anayasal statüsünü muhafaza ettiği ve toplumun temel taşı olan aileyi güçlendirmeyi hedeflediği değerlendiriliyor.

Polonya yönetimi, neslin korunması ve aile değerlerinin yaşatılmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayarak, anayasal ilkeler doğrultusunda hareket edildiğini belirtti.

 

Evlilik tanımı değişmeyecek

Veto edilen düzenleme, evli olmayan çiftlere çeşitli hukuki haklar tanınmasını öngörüyordu. Cumhurbaşkanının kararıyla birlikte tasarının yürürlüğe girmesi engellenmiş oldu. Böylece Polonya’da evlilik kurumunun kadın ve erkek arasındaki birlik olarak tanımlanmasına ilişkin anayasal hüküm korunmaya devam edecek.

 

Toplumun geleceği için önemli mesaj

Karar, aile kurumunun güçlendirilmesi ve çocukların sağlıklı aile ortamında yetişmesinin önemine vurgu yapan çevreler tarafından tarihi bir adım olarak değerlendirildi. Açıklamalarda, güçlü toplumların ancak güçlü aile yapısıyla inşa edilebileceği, aileyi koruyan politikaların gelecek nesiller açısından stratejik önem taşıdığı ifade edildi.

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