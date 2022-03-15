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Teknoloji WhatsApp arayüz değişimine gitti! İşte yeni tasarım
Teknoloji

WhatsApp arayüz değişimine gitti! İşte yeni tasarım

WhatsApp, Apple kullanıcıları için yeni bilgi sayfası arayüzü tasarımı hazırladı. Söz konusu tasarım halen Beta sürümde olduğu için tüm kullanıcıların hizmetine sunulmadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 12:29:00 -
WhatsApp arayüz değişimine gitti! İşte yeni tasarım

WhatsApp, IOS kullanıcıları için yeni tasarıma geçti. Söz konusu tasarım, kişi bilgisi sayfası için yapıldı.

IOS kullanıcıları için yapılan yeni tasarım, henüz tüm kullanıcılara sunulmadı; Beta sürümde olan yeni arayüz, kademeli olarak kullanıcılara açılıyor.

Özelliğin tasarımı, Ağustos ayında İşletme hesaplarında yayına alınan kişi bilgi sayfası ile benzerlik gösteriyor.

Bu arayüz üzerinden mesaj arama süreci de kolaylaştırılmış oldu. Aynı zamanda daha büyük arama düğmeleri ile kullanıcı deneyimi de iyileştirildi.

Söz konusu tasarıma geçemeyen kullanıcıların gelecek güncellemeleri beklemeleri gerektiği belirtildi.

İşte o tasarım:

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