WhatsApp, 8 Şubat’a kadar süre verdi
WhatsApp, insanların gizliliğini korumaya önem verdiklerini ve gizlilik politikalarını kullanıcıları ile paylaştıklarını belirterek, uygulamayı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat’a kadar kabul etmeleri gerektiğini ifade etti.
Güncellenen “Gizlilik İlkesi” ile ilgili yoğun eleştiriler alan WhatsApp açıklamasında, “WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat’a kadar kabul etmeleri gerektiği vurgulandı.
WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmelerinin mümkün olacağı aktarılan açıklamada, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen Avrupa Birliği ülkelerine farklı Gizlilik İlkesi uygulanmasına ilişkin değerlendirmeye yer verilmedi.