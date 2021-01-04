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Teknoloji WhatsApp 2021'e rekorla başladı!
Teknoloji

WhatsApp 2021'e rekorla başladı!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya genelinde insanlar yeni yılda evlerindeydi. Bu nedenle milyarlarca kişi WhatsApp üzerinden birbirlerini kutladı ve arama rekoru kırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:14:00 -
WhatsApp 2021'e rekorla başladı!

Kovid-19 pandemisi nedeniyle pek çok kişi yılbaşında bir araya gelmek için sanal yöntemlere başvurdu. Bu durumun en net gözüktüğü yerlerden biri de WhatsApp aramalarındaki rekor yüksek sayı oldu.

Facebook'un çatısı altında bulunan uygulama, 2020 yılı sona ererken 1,4 milyar sesli ve görüntülü aramayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sayı, geçen yılki sayının %50 üstünde oldu ve hatta pandeminin ilk dönemlerini de geride bıraktı.

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