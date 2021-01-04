WhatsApp 2021'e rekorla başladı!

Kovid-19 pandemisi nedeniyle pek çok kişi yılbaşında bir araya gelmek için sanal yöntemlere başvurdu. Bu durumun en net gözüktüğü yerlerden biri de WhatsApp aramalarındaki rekor yüksek sayı oldu.

Facebook'un çatısı altında bulunan uygulama, 2020 yılı sona ererken 1,4 milyar sesli ve görüntülü aramayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sayı, geçen yılki sayının %50 üstünde oldu ve hatta pandeminin ilk dönemlerini de geride bıraktı.