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Spor West Ham, Lyon'u terletti
Spor

West Ham, Lyon'u terletti

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final karşılaşmasında İngiliz ekibi West Ham United, Fransız temsilcisi Lyon ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 01:03:00 -
West Ham, Lyon'u terletti

West Ham ile Lyon, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında kozlarını paylaştı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Karşılıklı gollerin atıldığı zorlu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. West Ham'ın golünü Jarrod Bowen kaydetti. Lyon'un golü Ndombele'den geldi.

West Ham 10 kişi kaldı

İngiliz ekibinde Cresswell 45+3. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması 14 Nisan Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

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