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Dünya

Wesley Sneijder'in babasından üzen haber

Hollanda'nın ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder, kanser haberiyle şok yaşadı. Sneijder'in kardeşi Rodney, babası Barry Sneijder'in kanser olduğunu açıkladı.

2019-11-01 12:16:00 -
Wesley Sneijder'in babasından üzen haber

Hollandalı yıldızın babası Barry Sneijder'in kanser olduğu öğrenildi.

Sneijder'in kardeşi Rodney Sneijder, Hollanda basınına yaptığı açıklamada bilgiyi doğrularken duygusal ifadeler kullandı.

"Birkaç haftadır hastalığı ilerlemiş durumda" diyen Rodney Sneijder, "Babam kansere yakalandı ama bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bunu duyduğunuzda zaman bir an durur ancak biz pozitif kalmaya çalışıyoruz. O, şu anda da mutlu. Hastalığı ile savaşacak ve biz onu destekliyoruz. Sonunda her şey yoluna girecek" ifadelerini kullandı.

"Sana büyük saygı duyuyorum"

Sosyal medyadan da babası Barry'nin fotoğrafını paylaşan Rodney, "Yaşlı adamım, dostum. Sana büyük saygı duyuyorum" diyerek babasına olan desteğini dile getirdi.

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