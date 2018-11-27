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Wesley Sneijder'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama! 'Geri döneceğim'

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Sneijder ses getirecek açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2018 Salı 03:03
Wesley Sneijder'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama! 'Geri döneceğim'

Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, Beyaz TV'ye kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"İnşallah Galatasaray'a geri döneceğim''

Türkiye'den ayrıldığımdan bu yana taraftarları, kulübü ve ülkeyi özlüyorum. Orada harika bir zaman geçirdim. Bildiğiniz gibi kalbim hala sarı kırmızı. Bu asla değişmeyecek. Hala benim hakkında konuşuşması harika. Tabi ki beni özlüyorlar. Ben de özlüyorum. İnşallah bir gün Galatasaray'a geri döneceğim. Galatasaray ve taraftarları hala kalbimde. Onları hala destekliyorum. Onlar için sezonun geri kalanında ve Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini diliyorum. İnşallah bir gün Galatasaray'a geri döneceğim.

Fatih Terim beni Türkiye'ye getiren teknik direkör. O bana bu tecrübeyi yaşatan ilk kişi. Fatih Terim'e minnettarım. Galatasaray'da yaptığı işleri beğeniyorum. Umarım uzun yıllar kulüpte kalıcı olur. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde bir gün büyük başarı elde ederler.

Ultraslan dünyanın en iyi taraftarları. Ayrıldığımdan bu yana 2 sene geçti. Hala videolarını youtube'dan izliyorum. Arkadaşlarımla ve aiemle hala onlar hakkında konuşuyorum. Hala kalbimdeler ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 03:03
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