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Werder Bremen, teknik direktör Kohfeldt'in sözleşmesini uzattı

Florian Kohfeldt 2023'e kadar Werder Bremen'i çalıştıracak

30 Temmuz 2019 Salı 19:09
Werder Bremen, teknik direktör Kohfeldt'in sözleşmesini uzattı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, teknik direktör Florian Kohfeldt'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Kohfeldt’in 2021’e kadar geçerli olan sözleşmesinin 2023’e kadar uzatıldığı belirtildi.

Kulübün sportif direktörü Frank Baumann, Kohfeldt ve ekibinin son aylarda çok iyi işler yaptıklarını belirterek, “Florian Kohfeldt teknik direktör olduktan sonra takımda belirgin bir gelişme görülüyor." dedi.

Genç teknik direktör 30 Ekim 2017 tarihinden beri Werder Bremen’i çalıştırıyor.

Eski milli futbolcu Nuri Şahin’in de forma giydiği yeşil-beyazlılar Kohfeldt yönetiminde geçen sezon Almanya Kupası’nda yarı final oynadı ve ligi 8’nci sırada tamamladı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 19:09
  1. Bundesliga
  2. Teknik Direktör Florian Kohlfeldt
  3. Werder Bremen

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