Wenger'in en büyük dramı ''Galatasaray'' maçı

İngiliz basını, sezon sonunda Arsenal’den ayrılacağını açıklayan Arsene Wenger’in Ada’daki geçmişiyle ilgili bilgiler paylaştı… İngilizler, Fransız teknik adamın kariyerindeki en kötü anın ise Galatasaray’a karşı 2000 yılında kaybedilen UEFA Kupası finali olduğunu söyledi ve “Wenger’in en büyük dramı 10 kişi kalmış Galatasaray’ı yenememesidir” yorumunu yaptılar.

Kaynak:Güneş