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Wenger'in en büyük dramı ''Galatasaray'' maçı

İngiltere medyası sezon sonu Arsenal'den ayrılacağını açıklayan Arsene Wenger'in geçmişi ile ilgili ayrıntılar paylaştı.

24 Nisan 2018 Salı 12:24
Wenger'in en büyük dramı ''Galatasaray'' maçı

İngiliz basını, sezon sonunda Arsenal’den ayrılacağını açıklayan Arsene Wenger’in Ada’daki geçmişiyle ilgili bilgiler paylaştı… İngilizler, Fransız teknik adamın kariyerindeki en kötü anın ise Galatasaray’a karşı 2000 yılında kaybedilen UEFA Kupası finali olduğunu söyledi ve “Wenger’in en büyük dramı 10 kişi kalmış Galatasaray’ı yenememesidir” yorumunu yaptılar.

Kaynak:Güneş

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:24
  1. Arsene Wenger
  2. Arsenal
  3. Galatasaray
  4. İngiltere Premier Lig

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