Welinton: Beşiktaş daha iyi olacak

Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından Welinton konuştu.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Welinton "Zor bir maç oldu, bunu biliyorduk. Ancak biz galibiyeti hak ettik. İnanılmaz mücadele ettik. Yeni sisteme bir haftada adapte olduk. Zamanla bu sistemle daha iyi olacağız. Biz Beşiktaş'ız ve her maçı kazanmaya çıkarız. Elimizden geleni yaptık ama berabere kaldık." dedi.

"Beşiktaş iyi duruma gelecek"

Welinton ayrıca "Kimse merak etmesin, Beşiktaş iyi duruma gelecek. Defansta oynadığım tüm stoper arkadaşlarımı seviyorum ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.