  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Welinton: Beşiktaş daha iyi olacak
Spor

Welinton: Beşiktaş daha iyi olacak

Trabzonspor beraberliğinin ardından Beşiktaş'ta Welinton, "Kimse merak etmesin, Beşiktaş iyi duruma gelecek. Defansta oynadığım tüm stoper arkadaşlarımı seviyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 05:55:00 -
Welinton: Beşiktaş daha iyi olacak

Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından Welinton konuştu.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Welinton "Zor bir maç oldu, bunu biliyorduk. Ancak biz galibiyeti hak ettik. İnanılmaz mücadele ettik. Yeni sisteme bir haftada adapte olduk. Zamanla bu sistemle daha iyi olacağız. Biz Beşiktaş'ız ve her maçı kazanmaya çıkarız. Elimizden geleni yaptık ama berabere kaldık." dedi.

"Beşiktaş iyi duruma gelecek"

Welinton ayrıca "Kimse merak etmesin, Beşiktaş iyi duruma gelecek. Defansta oynadığım tüm stoper arkadaşlarımı seviyorum ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay