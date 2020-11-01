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Aktüel WEFA, Avrupa'dan afet bölgesine ulaşan ilk kurum oldu
Aktüel

WEFA, Avrupa'dan afet bölgesine ulaşan ilk kurum oldu

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu İzmir’de meydana gelen depremin ardından bölgeye yönelik “Acil Yardım” kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 22:57:00 -
WEFA, Avrupa'dan afet bölgesine ulaşan ilk kurum oldu

İzmir Seferihisar açıklarında dün 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, Manisa gibi illerde de hissedildi. Öte yandan deprem Ege Denizi’nde tsunamiye neden oldu. WEFA, İzmir’de yaşanan felaketin ardından bölgeye yönelik “Acil Yardım” kampanyası başlattı. WEFA ekibi Avrupa'dan kriz bölgesine ulaşan ilk kurum oldu.

Yardım kampanyası çerçevesinde depremzedelere acil ihtiyaç malzemeleri ulaştıran WEFA depremzedelerin faydalanması için bölgeye çadır tahsis etti. Bununla birlikte afetzedelere pide, ayran ve çorba dağıtımı gerçekleştirildi. Yardım çalışmaları gece boyunca devam etti.

Öte yandan WEFA, Türk Kızılay iş birliğiyle depremzedelere sıcak yemek yardımında bulundu. Sıcak yemek yardımından 2000 afetzede istifade etti.

İzmir'deki yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren WEFA Genel Başkanı Musab Aydın şu sözleri kaydetti: “Depremin ardından ekibimiz derhâl afet bölgesine intikal etti. Yardım çalışmalarımıza Avrupa'daki hayırseverlerimizin ilgisi yoğun oldu. Dünden beri yardım çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Afet nedeniyle yaşamını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ise başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyorum. Bizler kriz bölgesinde çalışmalarımızı yürütmeye ve afetzedelerin yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimize de çalışmalarımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerimi iletmek isterim. Umut ediyorum ki böylesi acılar bir daha yaşanmaz.”

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