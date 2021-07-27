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Spor Wayne Rooney kendi oyuncusunu sakatladı
Spor

Wayne Rooney kendi oyuncusunu sakatladı

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörü Wayne Rooney, oyuncusu Jason Knight'ı sakatladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 12:26:00 - 2021-07-27 12:29:40
Wayne Rooney kendi oyuncusunu sakatladı

Dünya spor gündemine damga vuran bir olay yaşandı.

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörlüğünü üstlenen eski yıldız futbolcu Wayne Rooney, antrenmanda bir pozisyon esnasında oyuncusu Jason Knight'ın sakatlanmasına yol açtı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, oyuncu eksikliği nedeniyle takımının antrenmanına katılan Rooney, bir pozisyon esnasında 20 yaşındaki İrlandalı futbolcu Knight ile çarpıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanı yarıda bırakan ve sağlık kontrolünden geçen Knight'ın ayak bileğinden sakatlandığı ve sahalardan 8 ile 12 hafta arası uzak kalacağı belirtildi.

Futbol kariyeri boyunca 764 maçta 313 gole imza atan 35 yaşındaki Rooney, 2020'den bu yana Derby County'nin teknik direktörlüğünü üstleniyor.

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