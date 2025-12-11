Washington’dan kritik hamle! Pakistan’ın F-16 programına dev destek açıklandı
ABD yönetimi, Pakistan’ın F-16 filosuna yönelik 686 milyon dolarlık modernizasyon ve teknik destek paketine onay verdi. Kongreye gönderilen bilgilendirme notunda, söz konusu adımın Pakistan hava kuvvetlerinin kapasitesini artıracağı, bölgedeki muhtemel tehditlere karşı daha hazırlıklı bir konuma taşıyacağı ifade edildi.
Dawn gazetesine göre, ABD Kongresine sunulan belgede, Pakistan'ın F-16 savaş uçaklarına yönelik destek paketinin satışı onaylandığı, Belgede, bu paketin satışıyla, Pakistan'ın F-16 filosunun modernleştirilmesi ve "gelecek tehditlere" karşı hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.
Paketin ana tedarikçi firmasının Lockheed Martin olacağı ifade edilirken, paketin, "Pakistan'ın terörle mücadele çabalarında ABD ve diğer müttefik güçlerle uyumlu çalışmasına olanak tanıyacağı" belirtildi.
686 MİLYON DOLARLIK PAKET
Değeri 686 milyon dolar olan paket kapsamında çeşitli savunma ekipmanları, uçakların elektronik sistemlerinde yapılacak yenilemeler, personel eğitimleri ve kapsamlı lojistik destek bulunuyor.
Bu geliştirmelerin, F-16 filosunun uçuş güvenliğine yönelik endişeleri gidereceği ve uçakların ömrünü 2040'a kadar uzatacağı belirtiliyor.