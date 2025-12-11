Washington’dan kritik hamle! Pakistan’ın F-16 programına dev destek açıklandı

Dawn gazetesine göre, ABD Kongresine sunulan belgede, Pakistan'ın F-16 savaş uçaklarına yönelik destek paketinin satışı onaylandığı, Belgede, bu paketin satışıyla, Pakistan'ın F-16 filosunun modernleştirilmesi ve "gelecek tehditlere" karşı hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Paketin ana tedarikçi firmasının Lockheed Martin olacağı ifade edilirken, paketin, "Pakistan'ın terörle mücadele çabalarında ABD ve diğer müttefik güçlerle uyumlu çalışmasına olanak tanıyacağı" belirtildi.

686 MİLYON DOLARLIK PAKET

Değeri 686 milyon dolar olan paket kapsamında çeşitli savunma ekipmanları, uçakların elektronik sistemlerinde yapılacak yenilemeler, personel eğitimleri ve kapsamlı lojistik destek bulunuyor.

Bu geliştirmelerin, F-16 filosunun uçuş güvenliğine yönelik endişeleri gidereceği ve uçakların ömrünü 2040'a kadar uzatacağı belirtiliyor.