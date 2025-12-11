  • İSTANBUL
Şanlıurfa’da şok baskın! Ahırdan çıkan kaçak kripto tesis herkesi hayrete düşürdü

İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yeni bir eşikteyiz! 2026 yılı bizim için çok kritik

Çin zulmü altında tecavüze uğrayan bir Müslüman Uygur Türkü kızı imamdan öyle bir şey istediki… İmam gözyaşlarını tutamadı

Gazetecileri öldüren İsrail, ama sicili kötü denilen Türkiye!

Balıkesir Sındırgı'da deprem meydana geldi!

Meteoroloji uyardı: Tedbirinizi alın! Önce sağanak sonra kar geliyor

Denizhan-76 Avrupa’ya adım attı! Türkiye’nin savunma hamlesi Yunanı ürküttü

Bölge ülkeleri yerli savunma sistemlerimize yoğun ilgi gösteriyor ‘Hava’mıza hayran kaldılar

3 çocuk öldü, 1'i yoğun bakımda Yangın faciası
Washington’dan kritik hamle! Pakistan’ın F-16 programına dev destek açıklandı

Washington’dan kritik hamle! Pakistan’ın F-16 programına dev destek açıklandı

ABD yönetimi, Pakistan’ın F-16 filosuna yönelik 686 milyon dolarlık modernizasyon ve teknik destek paketine onay verdi. Kongreye gönderilen bilgilendirme notunda, söz konusu adımın Pakistan hava kuvvetlerinin kapasitesini artıracağı, bölgedeki muhtemel tehditlere karşı daha hazırlıklı bir konuma taşıyacağı ifade edildi.

Dawn gazetesine göre, ABD Kongresine sunulan belgede, Pakistan'ın F-16 savaş uçaklarına yönelik destek paketinin satışı onaylandığı, Belgede, bu paketin satışıyla, Pakistan'ın F-16 filosunun modernleştirilmesi ve "gelecek tehditlere" karşı hazırlıklı hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Paketin ana tedarikçi firmasının Lockheed Martin olacağı ifade edilirken, paketin, "Pakistan'ın terörle mücadele çabalarında ABD ve diğer müttefik güçlerle uyumlu çalışmasına olanak tanıyacağı" belirtildi.

 

686 MİLYON DOLARLIK PAKET

Değeri 686 milyon dolar olan paket kapsamında çeşitli savunma ekipmanları, uçakların elektronik sistemlerinde yapılacak yenilemeler, personel eğitimleri ve kapsamlı lojistik destek bulunuyor.

Bu geliştirmelerin, F-16 filosunun uçuş güvenliğine yönelik endişeleri gidereceği ve uçakların ömrünü 2040'a kadar uzatacağı belirtiliyor.

ABD petrol cephesinde dikkat çeken düşüş! Venezuela petrolüne bu yüzden mi çöktü?

ABD’den yatırımcılara altın yol: 1 milyon dolara hızlı vize ve doğrudan vatandaşlık

2025 raporu kriz sinyali verdi: ABD, Danimarka için tehdit listesinde

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı
Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Savcılığa ifade vermeye giden tanık, Nuray Mert’e başından geçenleri tek tek anlattı. “Benim gizli olarak verdiğim ifade İmamoğlu’na yakın..
İddialar güçlendi, Ankara kulisleri hareketlendi: Bay Kemal dönüyor!

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın ilk kez ortaya attığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasete döneceği iddiaları güçleniyor. Sayan, Bay Ke..
ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Küresel piyasaların yakından takip ettiği faiz kararı açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,50- ..
