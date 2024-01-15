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Gündem Washington'da Gazze yürüyüşü!
Gündem

Washington'da Gazze yürüyüşü!

Yeniakit Publisher
2024-01-15 21:45:00 -
Washington'da Gazze yürüyüşü!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken ABD’nin başkenti Washington'da yaşayanlar Filistin’e destek gösterisi için sokaklara döküldü.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılar 101. gününde de acımasızca devam etti.

Gazze Şeridi’nde Filistin’e yönelik saldırılarına ara vermeden devam eden İsrail, bu kez ABD’nin başkenti Washington'da protesto edildi.

Washington'da yaşayan ABD'liler, Filistin’e destek gösterisi için sokaklara döküldü.

İsrail aleyhinde sloganlar attılar!

Filistin destekçileri, Beyaz Saray yakınlarında bir araya gelerek barış ve özgürlük taleplerini yineledi. İsrail aleyhinde sloganlar da atan göstericiler, bir kez daha ateşkes çağrısında bulundu.

Filistin marşları eşliğinde Beyaz Saray çevresinde toplanan grup, farklı ülkelerin bayraklarını taşıyarak uluslararası destekleri gözler önüne serdi.
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