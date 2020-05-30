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Aktüel

Washington’da Floyd protestosu

George Floyd’un ölümüyle ilgili protestolar Cuma gecesi ABD’nin başkentini vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 03:40:34 -
Washington’da Floyd protestosu

George Floyd’un ölümüyle ilgili protestolar Cuma gecesi ABD’nin başkentini vurdu. Beyaz Saray ve civarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



ABD’nin çeşitli bölgelerinde Floyd’un ölümünün ardından halkın tepkisi artarak devam ediyor. Beyaz Saray önünde protestocular, “Hepimiz Floyd’uz, nefes alamıyoruz, siyah veya beyazız ama bu hiçbir şeyi değiştirmez” sloganları attılar. Şiddetini artıran eylemler, Beyaz Saray polisinin sis bombası kullanmasına neden olurken protestolarda ara ara arbede yaşandı. Protestocuların yeni hedefi ise Washington DC’deki meşhur Kongre binası.

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