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Dünya Washington'da Filistinlilerin İsrail karşıtı protestosunda 7 kişi gözaltına alındı
Dünya

Washington'da Filistinlilerin İsrail karşıtı protestosunda 7 kişi gözaltına alındı

ABD merkezli Filistin Gençlik Hareketi'nin, İsrail'in yasadışı yerleşimlerini protesto etmek üzere İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde başlattığı oturma eyleminde 7 gösterici gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 08:41:00 -
Washington'da Filistinlilerin İsrail karşıtı protestosunda 7 kişi gözaltına alındı

ABD'nin başkenti Washington'da yüzlerce kişi pankartlarla İsrail Büyükelçiliğinin önünde toplandı.

Filistin Gençlik Hareketi adlı oluşumun organize ettiği protestoda, başta Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde olmak üzere İsrail'in yasadışı yerleşimleri protesto edildi.

Söz konusu oluşum tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in, Filistinlileri evlerinden zorla çıkartarak genişlettiği yasadışı yerleşimlerin durdurulması, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin sonlandırılması ve medyanın İsrail'in Filistin işgaline göz yummaması olmak üzere üç talepte bulunulduğu, bunlar yerine getirilmedikçe oturma eyleminin sonlandırılmayacağı ifade edildi.

Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde çadır kuran göstericilerden 7'si polis tarafından gözaltına alındı.

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