Washington yönetiminden çarpıcı kulis! ‘Savaş suçu’ olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın, “Suriye'nin güneydoğusundaki petrol kaynaklarını güvence altına aldıkları” yolundaki açıklamasına farklı tepkiler gelirken Washington yönetiminin bu petrolü kendi amaçları için kullanma girişiminin “savaş suçu” olabileceği belirtiliyor.

Trump'ın “Biz petrolü koruma altına aldık” şeklindeki açıklaması uluslararası hukuk uzmanları arasında da tartışmaya yol açtı.

Amerikan NPR radyosuna konuşan British Columbia Üniversitesi hukuk profesörü James Graham, “Trump, petrole kimin sahip olacağı konusuna atıfta bulunmuyor, bu da en önemli soru işareti. İkinci soru ise Trump bu petrolle ne yapmayı planlıyor? ABD'nin, bu petrolün güvenliğini gerçek sahipleri için koruması ve sahiplerinin rızası olmadan satması arasında fark var. İlki olursa belki bu bir yere kadar kabul edilebilir. İkincisi olursa bu savaş suçu olur” dedi.

‘Esed rejimini yıpratmak’

Oklahoma Middle East Üniversitesi öğretim görevlilerinden Joshua Landis ise ABD'nin buradaki esas hedefinin, bölgedeki petrolü Esed rejimine bırakmayarak, ekonomik açıdan Şam rejimini zor durumda bırakmak ve belini bükmek olduğunu savundu.

Joshua Landis, “ABD'nin buradaki hedefi, petrolün Esed'in eline geçmesini önlemek. Buradaki genel politika, Esed rejimini yıpratmak” dedi.

Askeri hukuk ve etik konularında uzman Charles Dunlap, “Terörist gruplarının ekonomik kaynaklara ulaşımının engellenmesiyle, bu grupların düşmanca eylemlerinin önüne geçilmesine çok önemli katkı yapılması, önemli ve doğru bir askeri hedef. Buradaki ABD ve müttefiklerini kontrol ettiği petrol kaynaklarının gelirlerine kimin sahip olacağı konusu ise devleti olmayan teröristlere karşı yapılan mücadelede karışık bir sorun olabilir” dedi.

ABD tarafından YPG şemsiyesi altında kurdurulan Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG), 2017 yılında DAEŞ'ten geri aldığı Deyrizor bölgesinde özellikle petrol yatakları olduğu biliniyor. ABD basınında çıkan bazı haber ve yorumlara göre Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerinin masraflarını bu petrolü satarak karşılamayı düşünüyor.