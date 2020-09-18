Washington yönetimi Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın yerine Dahlan'ı getirmeyi başarabilir mi?

RAMALLAH (AA) - Filistinli siyasetçiler ve uzmanlar, ABD ve İsrail'in, Muhammed Dahlan'ı Filistin yönetimine silah zoruyla dayatmasının olası olduğunu ancak Filistin halkının bunu asla kabul etmeyeceğini düşünüyor.



ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesine verdiği mülakatta, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok." demişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas da Büyükelçi Fredman'ın açıklamasına tepki göstermişti.



İsrail gazetesi de tepki üzerine Büyükelçi Friedman'ın, Washington yönetiminin Dahlan'ı Abbas'ın yerine getirmeyi düşündüğü yönündeki ifadesinde düzeltmeye gitmişti.



Gazete söz konusu ifadeleri "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünmüyoruz. Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok." şekilde değiştirmişti.

- "Yönetimi değiştirmenin tek yolu seçim"

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi Abbas Zeki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı'nı değiştirmenin tek yolunun seçimler olduğunu belirterek, seçim yapılmadan Filistin halkına hiçbir yönetimin dayatılamayacağını kaydetti.



Zeki, Büyükelçi Friedman'ın sözünün hiçbir öneminin olmadığını ancak meşru Filistin yönetimini hedef aldığını vurguladı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dahlan'ı destekleme rolüne dair ise Zeki, "BAE yalnızca, gerçekte adam olmayan ama adama benzeyenleri satın alır ancak bunu Filistin halkına dayatamaz." dedi.

- "Dahlan, Filistin halkının karşısında duramayacak"

Biir Zeyt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Neşet el-Aktaş ise "Washington ve Tel Aviv, İsrail ve ABD tanklarıyla ve BAE'nin desteğiyle Dahlan'ı dayatabilir. Dahlan, Filistin halkının karşısında duramayacak, ABD liderleri değiştirebilir ama Filistin konusunda durum farklı." diye konuştu.

Aktaş, hatta seçim yapılsa bile Dahlan'ın kazanamayacağını, göstergelerin, düzenlenecek herhangi bir seçimde Dahlan akımı da dahil Fetih Hareketi'nin kazanamayacağına işaret ettiğini söyledi.



Washington'un Dahlan'ı destekleme nedenleriyle ilgili ise Aktaş, şunları söyledi:

"BAE'nin dışında Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısır gibi Arap ülkeleri Dahlan'ı destekliyor. İşler, Washington'da gerçekleşenlerle (BAE ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasıyla) bağlantılı. ABD, istediği zaman barışı sağlamak için istediği kişiyi istediği zamanda yönetime getireceğini söylüyor."

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar 15 Eylül'de Beyaz Saray'da imzalanmıştı.



- "Dahlan'ın tankla gelmesi uzak bir ihtimal değil"

Aktaş'ın görüşlerine katılan Filistinli yazar ve siyasi analist Talal Ukel de "Dahlan'ın tankla gelmesi uzak bir ihtimal değil, ancak sonra ne olacak? Filistinlilerin onu kabul etmesi mümkün mü? Kabul edeceklerini zannetmiyorum." diye konuştu



Ukel, Büyükelçi Friedman'ın açıklamalarında düzeltmeye gidilmesine rağmen Filistin yönetimine tehdit içerdiğini kaydetti.

Büyükelçinin açıklamalarını BAE'nin Dahlan'ı desteklemesiyle irtibatlandıran Ukel, "Dahlan, BAE'nin büyük desteğini alıyor. ABD'de ve diğer Arap ülkelerinde de kabul görüyor." dedi.

Cenin'deki Arap Amerikan Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü Muhammed Eburrab da BAE ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamasının, "Dahlan'ın Arap-Amerikan desteği ve İsrail'in onayıyla Filistin halkının lideri unvanını alabileceği" yeni bir aşamaya zemin hazırladığını belirtti.

Eburrab, "Dahlan, Batı Şeria'da ve hatta Gazze Şeridi'nde çok popüler değil. Hamas'ın ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın karşısında kaybetti ve dönüşü hiç kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Açıklamalar birçok hedefi gerçekleştirmeyi amaçlıyor"

Batı Şeria'daki Yebus Yatırımlar ve Stratejik Araştırmalar Kurumu'nda araştırmacı Süleyman Bişarat da Büyükelçi Friedman'ın açıklamalarının, düzeltmeye gidilmesine rağmen, başta Filistin yönetimine baskı olmak üzere birçok hedefi gerçekleştirmeyi amaçladığını söyledi.



Bişarat, gelecek dönemin, Yüzyılın Anlaşmasını ve İsrail'in ilhak planını kabul etmesi amacıyla ABD ve İsrail'in Filistin yönetimine yönelik baskılarına hamile olacağını kaydetti.

Araştırmacı Bişarat, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD ve İsrail'in isteklerinin herhangi birini reddetmesi halinde anında alternatif siyasetçi olarak Dahlan kartını karşısında bulacağını vurguladı.