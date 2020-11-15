  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Washington sokaklarında anarşi hakim
Dünya

Washington sokaklarında anarşi hakim

ABD Başkanı Trump'a destek gösterisinin ardından Washington'da karşıt gruplar arasında arbede ve şehirin bazı noktalarında kavgalar yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 05:43:00 -
Washington sokaklarında anarşi hakim

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisinin ardından akşam saatlerinde Washington sokaklarında zıt görüşlü gruplar arasında arbede yaşandı. 3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı. Trump destekçisi bazı gruplarla Siyahların Hayatı Önemlidir (Black Lives Matter-BLM) ve Antifa gibi gruplar Beyaz Saray'a yakın bölgelerde karşı karşıya geldi.

Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Olaylarda siyahi bir kişinin bıçaklandığını gösteren görüntüler sosyal medyada yer aldı. Başkent polisi olaylara hızlıca müdahale ederek grupları ayırırken en az 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gündüz bölümünde Trump destekçileri, Washington'da "Milyon MAGA (Make Amerika Great Again-Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım) Yürüyüşü" gerçekleştirmişti. Araç konvoyu içinde göstericilerin bulunduğu Freedom Plaza etrafında turlayan Trump da destekçilerine el sallayarak teşekkür etmişti.Göstericilerin bir bölümü, burada yapılan konuşmalardan sonra Yüksek Mahkeme'ye doğru yürüyüşe geçmişti. ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan kalabalık, üzerlerinde MAGA yazan şapka ve tişörtler, ellerinde bayraklarla Trump lehine sloganlar atmış, adaletli ve bağımsız seçim çağrısında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan bakan Almanya'ya ağladı!
Dünya

Yunan bakan Almanya'ya ağladı! "Bunları vermeyin, Türkiye ile başa çıkamıyoruz"

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Almanya'dan 214 tipi danizaltıların Türkye'ye satışının askıya alınmasını talep etti.
Herşey çok güzel olacak: İstanbul Metrosu'ndan skandal görüntüler
Gündem

Herşey çok güzel olacak: İstanbul Metrosu'ndan skandal görüntüler

İstanbul metrosunda ulaşımın henüz açıklanmayan bir sebeple bir saatten uzun süre aksaması, insan kalabalıklarına yol açarak koronavirüse da..
Paşinyan'ın son çırpınışları! İstifaya çağıran muhalif suikast suçuyla tutuklandı
Dünya

Paşinyan'ın son çırpınışları! İstifaya çağıran muhalif suikast suçuyla tutuklandı

Azerbaycan ordusunun başarısı karşısında hezimete uğrayarak Dağlık Karabağ'ı vermek zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, kendisine i..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay