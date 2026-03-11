  • İSTANBUL
Tahran'dan CENTCOM'a misilleme tehdidi! "Basra Körfezi'nde hiçbir liman güvende olmayacak"
Gündem

Tahran'dan CENTCOM'a misilleme tehdidi! "Basra Körfezi'nde hiçbir liman güvende olmayacak"

Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakı ile İran arasındaki gerilim, karşılıklı restleşmelerle geri dönülemez bir noktaya sürükleniyor. ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’nın (CENTCOM) sivil mürettebata yönelik "İran limanlarından uzak durun" uyarısına Tahran’dan cevap gecikmedi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, bölgedeki tüm ekonomik varlıkları hedef alabilecekleri sert bir uyarıda bulundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, "Eğer limanlarımıza karşı en küçük bir tehdit dahi olursa, Fars (Basra) Körfezi’nde hiçbir liman ve iskele güvenli olmayacak." dedi.

İran basınına göre, Şikarçi, katıldığı bir televizyon programında, ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nın (CENTCOM), "İran’daki sivil liman çalışanlarını ve mürettebatı, askeri faaliyetlerin yürütüldüğü tesislerden derhal uzak durmaları" yönündeki duyurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Devrim Muhafızları Ordusu’nun tüm unsurları ile birlikte sahada olduğuna vurgu yapan Şikarçi, Basra Körfezi’nin kontrolünün kendilerinde olduğunu belirterek, "Eğer limanlarımıza karşı en küçük bir tehdit dahi olursa, Fars (Basra) Körfezi’nde hiçbir liman ve iskele güvenli olmayacak ve bölgedeki tüm liman ve ekonomik alanlar meşru hedefimiz haline gelecek." ifadesini kullandı.

Şikarçi ayrıca, bölge ülkelerine topraklarını ABD saldırıları için kullandırmamaları çağrısı yaptı.

 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sivillere Hürmüz Boğazı boyunca İran tarafından kullanılan limanlardan uzak durulması uyarısında bulunmuştu.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı boyunca sivil limanları "askeri operasyonlar yürütmek için kullandığı" iddia edilmişti.

