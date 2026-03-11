İsrail saldırılarında 12 kişi öldü! Lübnan’da yine kan aktı
İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın güneyi ve doğusundaki birçok beldeyi hedef aldığı saldırılarda en az 12 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi ve doğusundaki yerleşim yerlerine düzenlediği hava saldırıları yeni can kayıplarına yol açtı.
2 Mart’ta başladı
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları ülkenin güneyindeki Arzi, Zerariye, Tayba, Tebnin ve Mareke beldeleri ile doğudaki Baalbak bölgesinde yer alan Şaat beldesini hedef aldı. Öte yandan İsrail ordusu güneydeki Kantara ve Kefre beldelerine topçu atışı gerçekleştirdi.
NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Tebnin'deki saldırılarda 8 kişi, Şaat beldesindeki saldırılarda ise 3 kişi hayatını kaybetti. Mareke'de ise 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.