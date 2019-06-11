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Warriors pes etmedi

- NBA finalinde Toronto Raptors'ı 106-105 yenen Golden State Warriors, seride ikinci galibiyetini alarak durumu 3-2'ye getirdi- Warriors'ın yıldızı Durant, ikinci periyotta aşil tendonundan sakatlanarak oyuna devam edemedi

11 Haziran 2019 Salı 10:11
Warriors pes etmedi


İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Golden State Warriors, deplasmanda Toronto Raptors'ı 106-105 yenerek seride durumu 3-2 yaptı.

Tarihinin ilk şampiyonluğu için mücadele eden Raptors, 3-1 önde olduğu final serisinin 5. maçında son 2 yılın şampiyonu Warriors'ı ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Warriors, devre arasına 62-56 önde girdi. Konuk takımda yıldız oyuncu Kevin Durant, ikinci periyotta sağ ayak aşil tendonundan sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Raptors, yıldızı Kawhi Leonard'ın üst üste bulduğu sayılarla maçın son 3 dakikasına 6 sayı farkla (103-97) önde girdi. Warriors, son dakikalarda Klay Thompson ve Stephen Curry'nin üç sayılık isabetleriyle üstünlüğü ele geçirdi. Raptors, son hücumdan Kyle Lowry ile faydalanamadı ve Warriors karşılaşmadan 106-105 galip ayrılarak seriyi 6. maça taşıdı.

Warriors'ta Curry 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Klay Thompson 26 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Draymond Green 10 sayı, 10 ribaunt, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Sahada 11 dakika 57 saniye kalabilen Kevin Durant, mücadeleyi 11 sayı, 2 ribauntla tamamladı.

Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Kyle Lowry 18 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Marc Gasol 17 sayı, 8 ribaunt, Serge Ibaka 15 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Serinin 6. maçı, 14 Haziran Cuma günü TSİ 04.00'te Warriors'ın ev sahipliğinde oynanacak. Raptors, bu maçı kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacak. Warriors'ın kazanması durumunda ise seri son maça taşınacak.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:11
  1. Basketbol
  2. Golden State Warriors
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