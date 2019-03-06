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Warriors, Celtics'e yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk olduğu son şampiyon Golden State Warriors'ı 128-95 mağlup etti.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:21
Warriors, Celtics'e yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, konuk olduğu son şampiyon Golden State Warriors'ı 128-95 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Boston Celtics, iyi savunmasının da yardımıyla deplasmanda Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'ı 128-95 yenerek sezonun 39. galibiyetini aldı.

Celtics'te Gordon Hayward 30 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Kyrie Irving 19 sayı ve 11 asist, Jaylen Brown 18, Jayson Tatum 17 sayı ile galibiyette öne çıkan oyuncular oldu.

Bu sezonki en ağır mağlubiyetini yaşayan Warriors'ta all-star oyunculardan Stephen Curry 23 sayı, Kevin Durant ise 16'da 5 isabetle 18 sayı üretti. Sezonun 20. yenilgisini alan Batı Konferansı temsilcisinde Klay Thompson, sakatlığı nedeniyle forma giymedi.

 

- Rockets, Raptors deplasmanında kazandı

 

Konferanslarında liderlik mücadelesi veren takımlardan Batı temsilcisi Houston Rockets, konuk olduğu Doğu ekibi Toronto Raptors'ı 107-95'lik skorla geçti.

Sezonun 39. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star James Harden 35 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Gerald Green 18, Eric Gordon ve Austin Rivers 13'er sayıyla skora katkı verdi.

Bu sezon 19. kez kaybeden Raptors'ta Kawhi Leonard 26 sayı ve 6 ribaunt, Pascal Siakam 17 sayı ve 10 ribaunt, Serge Ibaka da 10 sayı ve 15 ribauntla mücadele etti.

NBA'de yarın 10 maç oynanacak.

 

 

- Sonuçlar

Indiana Pacers-Chicago Bulls: 105-96

Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 114-106

Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 120-111

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 131-120

Toronto Raptors-Houston Rockets: 95-107

Golden State Warriors-Boston Celtics: 95-128

 

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:21
  1. Amerikan Basketbol Ligi
  2. Boston Celtics
  3. Golden State Warriors
  4. Houston Rockets

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