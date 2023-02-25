Wanda Nara'dan olay Icardi açıklaması! Sessizliğini bozdu...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olmuştu. Türkiye'ye geldikten sonra Wanda Nara ile boşanan ancak iletişimi kesmeyen yıldız futbolcu, Nara ile yeniden barıştı. Wanda Nara, Icardi'nin barışmak için aldığı hediyeyi anlattı...

Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Fransa Ligue 1 devi PSG'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılı formayla gösterdiği performans, taraftarlar tarafından beğeni toplayan Arjantinli yıldız Türkiye'ye geldikten sonra Wanda Nara ile resmen boşanmıştı.

Eski eşiyle boşanmalarına rağmen iletişimi kesmeyen ve İstanbul'da aynı yerde kalan Icardi, Wanda Nara ile barıştı.

Wanda Nara, Mauro Icardi'nin barışmak için kendisine 300 bin dolarlık bir çanta aldığını söyledi. İşte Nara'nın sözleri;

"Mauro beni geri kazanmak için 300 bin dolara bir çanta aldı. O çantaya tutunuyorum, mümkün olsa içinde uyuyacağım. Mauro Icardi benim kocam. Biz birlikteyiz, aileyiz. Ömür boyu birlikte olmayı umuyoruz. Şu an Türkiye’de çok mutluyuz. İstanbul’da iyiyiz."

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız, 9 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.