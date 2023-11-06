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Gündem Wall Street Journal'dan korkunç ABD iddiası! '320 milyon dolar değerinde bomba gönderecekler'
Gündem

Wall Street Journal'dan korkunç ABD iddiası! '320 milyon dolar değerinde bomba gönderecekler'

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:37:00 - 2023-11-06 23:52:16
Wall Street Journal'dan korkunç ABD iddiası! '320 milyon dolar değerinde bomba gönderecekler'

Bebek katili İsrail'e desteğini sürdüren ABD ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın meşru müdafaa hakkı kapsamındaki Aksa Tufanı operasyonuna siyonistler Müslüman Filistinlilere yönelik soykırım niteliğinde saldırılarla karşılık verdi.

Gazzeli mazlumların en temel yaşam haklarına saldıran siyonistler, hastane ve ambulans konvoyu, okul, cami bombalayacak kadar ileri gitti.

Siyonistin en sadık destekçisi ise ABD oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ziyaretinde, "Bugün sadece ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak da buradayım." demişti.

Öte yandan İsrail'e yardım etmek için binlerce yedek askerin seferber edildiğini söyleyip, İsrail halkını "cesaretinden dolayı" kutlamıştı.
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ABD merkezli Wall Street Journal, İsrail'e yüklü miktarda bomba gönderileceğini yazdı.

Haberde, "ABD, İsrail'e 320 milyon dolar değerinde hassas güdümlü bomba göndermeyi planlıyor." denildi.

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Wall Street Journal'dan korkunç ABD iddiası! '320 milyon dolar değerinde bomba gönderecekler'
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Wall Street Journal'dan korkunç ABD iddiası! '320 milyon dolar değerinde bomba gönderecekler'

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