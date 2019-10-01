0553 313 94 23

Wall Street Journal: Ukrayna görüşmesine Mike Pompeo da katıldı

Wall Street Journal, Trump ve Zelenskiy arasında temmuzda yapılan telefon görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katıldığını öne sürdü.

01 Ekim 2019 Salı 09:46
Wall Street Journal: Ukrayna görüşmesine Mike Pompeo da katıldı

Amerikan yayın kuruluşu Wall Street Journal, bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılan görüşmede yer aldığını öne sürdü. 

Pompeo'nun, söz konusu telefon görüşmesine ilişkin, geçen hafta yaptığı bir değerlendirmede, kendisinin de görüşmeye katıldığını bilerek sakladığı vurgulanan haberde, Meclis soruşturmasının Pompeo'yu zora sokacağı belirtildi.

Trump'a azil soruşturması

Wall Street Journal gazetesi, 20 Eylül Cuma günü, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'in oğlunu soruşturmalarını istediğini öne sürmüştü.

Trump, bu iddia üzerine, Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, söz konusu görüşmede Trump'ın ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiğini savunarak, Trump hakkında resmi azil soruşturması sürecine başladıklarını duyurmuştu.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Öte yandan, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, söz konusu görüşmeye ilişkin gerekli belgeleri Meclise sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ifadeye çağırdı.

Meclis komitelerden yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'ya 9 Eylül'de gönderilen mektuplarda Ukrayna görüşmesine ilişkin belgeleri 16 Eylül'e kadar teslim etmesi talebinin iletildiği ancak Pompeo'nun bu talebe yanıt vermediği kaydedildi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 09:46
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
  4. Wall Street Journal
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul depremi en çok bu ilçeyi vuracak!
    1. İstanbul depremi en çok bu ilçeyi..
    2. Bak sen CHP’li avukata, hakimlere..
    3. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener..
    4. Spor camiasını hareketlendiren iddia!..
    5. Profesörün öldüğü kazada büyük şüphe!..
    6. Savcı Sayan ulaşım sorunlarını çözmek..
    7. Düşürülen İHA Kilis'te ne yapıyordu?..
    8. Merkez Bankası'ndan swap hamlesi!
    9. İmam Hatipliler ‘İyilik’te yarıştı
    10. Altın Swap Piyasası nedir? Swap ne..
    11. İstanbul'da yeni deprem mi oldu? İşte..
    12. Nafakazedelerin gözü mecliste! Bu..
    13. Savcı Sayan müjdeyi verdi! Bir ilke..
    14. Askeri doktorlara operasyon başlatıldı
    15. Sınırda askeri araç devrildi! Yaralı..
    16. Başbakandan dünyayı ayağa kaldıracak..
    17. Deprem bilimciden ezber bozan İstanbul..
    18. Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Salah..
    19. ABD’nin yaptırımlarına ağır tepki!..
    20. Uçaklarda 'hava polisi' görevine..
    21. Şaraba var şehide yok!
    22. Adalet Bakanlığı'na 700 icra müdür ve..
    23. Memur alımı ilanları, personel alımı..
    24. Peru’da Devlet Başkanı Vizcarra..
    25. Bir rekor daha! İstanbul Londra'yı..
    26. Şehit isminden rahatsız olan..
    27. Wall Street Journal: Ukrayna..
    28. Garlara engelliler için turuncu masa..
    29. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına..
    30. İstanbul'da metrobüs çilesi devam ediyor
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
    Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular