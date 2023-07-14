Wall Street Journal, Binance'in 1000'den fazla kişiyi işten çıkardığını ifade etti!

Lider kripto para borsası Binance'in 1000'den fazla kişinin işine son verdiği iddia edildi.

The Wall Street Journal'in haberine göre borsa, son haftalarda 1000'den fazla kişiyi işten çıkarmış durumda. Kaynaklar, bu sürecin devam etmesi halinde Binance'in tüm personellerinin üçte birinin işten çıkarılabileceğini dile getirdi.

Eski çalışanlara göre, durumdan en çok etkilenen departman müşteri hizmetleri departmanı oldu. İşten çıkarma dalgasından küresel olarak tüm Binance şuberlerinin etkilendiği ifade edildi.

WSJ, geçtiğimiz hafta da ABD de dahil olmak üzere bazı işten çıkarmaların ve istifaların yaşandığını açıklamıştı. Ancak kapsamı hakkında bir bilgi söz konusu değildi.

Binance sözcüsü, işten çıkarmaların olduğunu doğruladı ancak kaç personelin işten çıkarıldığını açıklamayı reddetti.

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"Bir sonraki boğa rallisine hazırlanırken, çevik ve dinamik kalmamızı sağlamak için organizasyon genelinde yetenek yoğunluğuna odaklanmamız gerektiği ortaya çıktı"

8000 çalışan yer alıyordu

İşten çıkarmalar başlamadan önce şirketin dünya genelinde 8000 çalışanı yer alıyordu. Borsa, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun açtığı davanın ardından birçok regülatörün de hedefi haline geldi.

Binance, kendisine yöneltilen suçlamaların tamamını reddetti.

Geçtiğimiz hafta ABD Adalet Bakanlığı'nın da Binance'e dava açabileceğine dair çıkan haberler, toplulukte endişeye sebep oldu.

İddialara göre, Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, şirketin kontrolünü devretmek istemiyor ve bu çabalar karşı direniyor.

Binance, kısa bir süre önce de altıncı yıl dönümünü kutlamıştı.

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