  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan Türkiye ilişkilerinde felaket kapıda! Bu kez tam yer yerinden oynayacak: Türk okulu adımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunun son durağı BAE'de!

O ilimiz için önemli tahmin! Her dediği çıkan Meteoroloji saat verip uyardı: Aşırı sıcak hava uyarısı!

Buğdaylar hasata ediliyor! Başkan Orkan: Karesi'nin unları ihtiyaç sahiplerine verilecek

Her dediği çıkan Mert Başaran'dan altın için 'yok artık' dedirten tahmin: Artık uyanmaya başladı

Trafikte dehşet! O anlar saniye saniye kaydedildi

O ülkenin istihbaratı apar topar harekete geçti! Türk SİHA'ları, füzeleri, roketleri için bilgi topluyorlar

Zelenskiy: Ruslar kasıtlı olarak tahıl ticareti altyapısını hedef aldı

5 kişinin ölümüne sebep olan sürücüden korkunç ifade! 'Büyük bir şey değil diye yoluma devam ettim'

Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Dünya Wagner’in lideri Prigojin: Dünyanın en iyi ikinci ordusu yapacağız
Dünya

Wagner’in lideri Prigojin: Dünyanın en iyi ikinci ordusu yapacağız

Yeniakit Publisher
2023-07-19 21:43:00 -
Wagner’in lideri Prigojin: Dünyanın en iyi ikinci ordusu yapacağız

Belarus’a gelen Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, paralı askerlere yaptığı hitabında, “Bir süre Belarus’ta olacağız. Eminim ki bu süre zarfında Belarus ordusunu dünyanın en iyi ikinci ordusu yapacağız” dedi.

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin’in Belarus’ta Wagner’e bağlı paralı askerlere hitap etti. Wagner’e ait sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerde, Prigojin’e Wagner liderlerinden Dmitriy Utkin'de eşlik ettiği görüldü. Prigojin hitabında, “Onurlu bir şekilde savaştık, Rusya için çok şey yaptınız. Şu anda ön cephede olup bitenler, içinde yer almak istemediğimiz bir rezalet ve azmimizi tam olarak gösterene kadar beklememiz gerekiyor. Kendimizi tam olarak kanıtlayabileceğimiz anı beklemek için de bir süre Belarus'ta olmamıza karar verildi. Belarus'ta biraz zaman geçireceğiz. Bu süre zarfında eminim ki Belarus ordusunu dünyanın ikinci ordusu yapacağız” dedi.

Wagner savaşçılarını Belarus halkının onlara kucak açtığını ve buna göre hareket etmeleri gerektiği konusunda uyaran Prigojin, “Belaruslular bizi sadece ‘kahraman’ olarak değil bir kardeş gibi gördüklerinden dolayı herkesin buna göre hareket etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Wagner savaşçılarının Afrika’da yeni görevler alacaklarını da belirten Prigojin, “Hazırlanıyoruz ve çıtamızı yükseltiyoruz. Afrika’ya doğru yeni bir yola çıkıyoruz. Kendimizi utandırmak zorunda kalmayacağımızdan emin olduğumuzda belki de (Ukrayna’daki) özel askeri operasyona geri döneriz” dedi.

Putin'den sürpriz hamle!" target="_blank">
Rusya'da Wagner'in baş kaldırmasının ardından Putin'den sürpriz hamle!
Rusya'da Wagner'in baş kaldırmasının ardından Putin'den sürpriz hamle!

Dünya

Rusya'da Wagner'in baş kaldırmasının ardından Putin'den sürpriz hamle!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Putin'e baş kaldıran Wagner'e şaşırtan davet! 'Ordumuzu eğit'
Putin'e baş kaldıran Wagner'e şaşırtan davet! 'Ordumuzu eğit'

Dünya

Putin'e baş kaldıran Wagner'e şaşırtan davet! 'Ordumuzu eğit'

Evinden kesin başlar çıktı
Evinden kesin başlar çıktı

Dünya

Evinden kesin başlar çıktı

Wagner isyanında Alman istihbaratı detayı
Wagner isyanında Alman istihbaratı detayı

Dünya

Wagner isyanında Alman istihbaratı detayı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23