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Dünya Wagner'den Rus askeri uydularına siber saldırı
Dünya

Wagner'den Rus askeri uydularına siber saldırı

Yeniakit Publisher
2023-07-01 08:29:00 -
Wagner'den Rus askeri uydularına siber saldırı

Rus ordusuna hizmet veren bir uydu iletişim sistemi çarşamba günü geç saatlerde bir siber saldırı sonucu devre dışı kaldı ve perşembe günü de uzun süre faaliyet veremedi.

İletişim sistemini işleten Rus şirket sorunun ne olduğuna dair bir açıklamada bulunmazken, saldırının sorumluluğunu kendisini "haktivist" olarak tanımlayan bir örgüt ve Wagner grubunun bir kanadı üstlendi.

İki grup da uydu terminallerine kötü amaçlı yazılım gönderdiklerini iddia etti.

Uzmanlar uydulara siber saldırılarda genel olarak Rusya'nın askeri istihbarat kolu GRU'nun bulunduğunu düşünüyor.

Wagner'in paralı askerlerinin GRU ile yakın olarak çalışması bu saldırıda kullanılan teknikleri öğrenebilmelerini sağlamış olabilir. Bu ihtimal Rusya'ya karşı böyle bir saldırı yapmış olabilecekleri olasılığını da artırıyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri iki ülkenin web sitelerine askeri güçlerle koordineli çalıştıkları düşünülen gruplardan siber saldırılar gerçekleştirildi.
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Uzmanlar ise bu tür saldırıların etkilerinin kullanıcıların güvenilir ve emniyetli yedek iletişim araçlarına sahip olup olmadığına bağlı olarak değişebileceğini düşünüyor.

Washington'da uzay konularına odaklanan bir düşünce kuruluşu olan Secure World Foundation'da direktör olan Brian Weeden, "Bunun kullanıcıların tek bağlantı seçeneği olmadığı sürece zarar vermesi şüpheli" dedi.

Kaynak: Euronews

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