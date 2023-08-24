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Dünya Wagner liderinin cesedi böyle teşhis edilmiş!
Dünya

Wagner liderinin cesedi böyle teşhis edilmiş!

Yeniakit Publisher
2023-08-24 17:36:00 - 2023-08-24 17:37:56
Wagner liderinin cesedi böyle teşhis edilmiş!

Putin'e 24 saatliğine başkaldıran Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in cesedinin kesik parmağından teşhis edildiği belirtildi.

Rusya'nın Tver kentinde düşen uçakta Wagner lideri Prigojin öldü.

Prigojin'in ölümü dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Öte yandan bazı basın organları Prigojin'in ölmediğini, izini kaybettirmek için böyle bir kaza planladığını iddia etti.

'Kesik parmağından tanıdık'

Wagner komutanları ise iddialara cevap olarak Prigojin'in cesedini kesik işaret parmağından teşhis ettiklerini söyledi.

Öte yandan Wagner askerleri, komutan Dmitriy Utkin'i de boyu ve dövmelerinden tanıdıklarınım aktardı.

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