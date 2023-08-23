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Dünya Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak düştü
Dünya

Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak düştü

Yeniakit Publisher
2023-08-23 20:21:00 - 2023-08-23 20:59:09

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü.

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düştü.

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ sıcak gelişmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Günlerdir hep şu konuşuldu, Putin Prigojin'i affetti mi? Prigojin Ukrayna savaşında kendisine biçilen rolü çok mu önemsedi? Prigojin'in Batı tarafından kullanılması çok olası demiştik. Belarus'a gönderildi orada misafir edildi. Hiçbir şey olmamış gibi sahada rol aldığı bir süreç yaşandı.

10 kişi öldü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi.

Uçakta yer alan 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişinin öldüğü bilgisine yer verilen haberlerde, ilgili ekiplerin bölgede çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
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Sağ kolu da uçaktaydı

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, uçağın Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin’e ait olduğu öne sürüldü. Wagner'in lideri Prigojin'in "sağ kolu" Dmytro Utkin'in de düşen uçakta bulunduğu belirtiliyor.

Wagner lideri prigojin kimdir?

Yevgeny Viktoroviç Prigojin, Rus iş insanı ve oligark. Prigojin, özellikle Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinmekte olup restoranları ve catering işletmeleri, Putin'in yabancı ileri gelenlerle birlikte katıldığı akşam yemeklerine ev sahipliği yapması nedeniyle "Putin'in Şefi" olarak bilinmektedir.

Birçok ülkede görev aldı

Prigojin, Afrika, Suriye ve Ukrayna'da çatışmalara katılan Rus devlet destekli bir paralı asker grubu olan Wagner Grubu ile 2016 ve 2018 ABD seçimlerine müdahale etmekle suçlanan üç şirketin de aralarında bulunduğu bir şirketler ağını kontrol etmektedir.

Prigojin, Sovyetler Birliği döneminde hapishanelerde dokuz yıl hükümlü olarak kaldı.Prigojin, Mayıs 2014'te Donbass Savaşı'nda Rus güçlerini desteklemek için özel olarak Wagner Grubu'nu kurduğunu açıkladı.

Putin'e karşı isyan başlattı

Rusya’da Yevgeniy Prigojin, yönetimindeki paralı Wagner askeri oluşumuyla “Adalet yürüyüşü” sloganıyla silahlı ayaklanma başlatmıştı. Prigojin, “Kararlıyız, önümüze çıkanı vururuz” diye açıklama yapmışsa da Moskova’ya 200 km kadar yaklaşmışken, “kan dökülmemesi için” savaşçılarını geri çekme kararı aldıklarını açıklayarak isyanı sonlandırmıştı.

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