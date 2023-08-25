Wagner lideri Prigojin öldü... Kadirov'dan manidar açıklama!

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, Tver'de yaşanan uçak kazasında ölen Prigojin hakkında Telegram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kadirov, "Hiç şüphesiz, Prigojin özel askeri harekatın yürütülmesine büyük katkı sundu. Vefatı, tüm ülke için büyük bir kayıp. Prigojin'in akraba ve yakınlarına içten başsağlığı dileklerimi sunuyorum." dedi.

Prigojin'le uzun süren bir dostlukları olduğunu anlatan Kadirov, eski Wagner liderinin "devlet düzeyinde önemli bir kişilik" olarak niteledi.

Bununla beraber Kadirov, Prigojin'in son zamanlarda ülkedeki gelişmelerle ilgili resmin bütününü görmediğini veya görmek istemediğini, Prigojin'i her defasında ülkenin çıkarları uğruna kişisel hırslardan vazgeçmeye çağırdığını belirtti.

Kadirov, "Fakat Prigojin böyle biriydi, demir gibi karakteri ve istediklerini anında elde etme arzusu vardı." diye ekledi.

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Kaynak: Sputnik