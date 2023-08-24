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Dünya Wagner böyle tehdit etti: Rusya'nın kalbini ele geçireceğiz
Dünya

Wagner böyle tehdit etti: Rusya'nın kalbini ele geçireceğiz

Yeniakit Publisher
2023-08-24 03:28:00 -
Wagner böyle tehdit etti: Rusya'nın kalbini ele geçireceğiz

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşen uçakta can veren Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'e bağlı paralı askerler Kremlin'in ele geçirileceği tehdidinde bulundu.

Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in uçağının düşmesi sonrası gözler Wagner'e çevrildi. Silahlı gruptan yapılan açıklamada, Prigojin'in ölmesi sonrası intikam çağrısı yapılarak, "Kremlin ele geçirilecek" ifadesi kullanıldı. Ayrıca Prigojin'in içinde bulunduğu uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü iddia edildi.

Rus paralı askeri grubu Wagner ile ilişkilendirilen Telegram kanalı 'Gri Bölge', 62 yaşındaki Yevgeniy Prigojin'e ait olan özel uçağın, Rus ordusuna ait hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia ederek intikam çağrısı yaptı.

Kremlin tehdit edildi

Wagner'den yapılan açıklamada, intikam mesajı verilerek, "Kremlin ele geçirilecek! Prigojin'in ölümü doğrulanırsa harekete geçeriz" ifadeleri kullanıldı.

Sağ kolu da öldü

Öte yandan Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında ise Prigojin'in sağ kolu Dmitry Utkin'in de uçakta öldüğü bildirildi.

Şüpheli uçak kazası, Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Surovikin'in görevden alınmasından saatler sonra meydana geldi. Öte yandan General Surovikin, Wagner lideri Prigojin ile olan iyi ilişkileri ile biliniyordu.
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