Waffle tarifi, nasıl yapılır?

Meyve yemeyen çocuklara meyve yedirmenin de en iyi yollarından biri. Şimdiden afiyet olsun.

Hamuru için malzemeler

2 tane yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

2 su bardağı un

Üzeri için

Çilek, kivi, muz, çikolata, fındık kırığı, toz fıstık

Yapılışı

Yumurta ve şekeri iyice köpürünceye kadar çırpalım. Süt, sıvı yağ, tuz, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip tekrar çırpalım. Waffle hamur hazır. Waffle makinesini ısıtıp 1 kepçe kadar hamuru makineye boşaltalım. Kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Waffle hamuru pişerken meyvelerimizi dilimleyelim. Mevsimine göre hangi meyveyi seçebilirsiniz. Pişen waffle hamuru üzerine önce çikolatamızı sürelim. Üzerine istediğimiz meyveleri dizelim. Ardından fındık kırıkları ve fıstıkla süsleyelim. Waffle servise hazır.