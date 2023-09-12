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Teknoloji VW CEO'sundan çarpıcı tahmin: Almanlar, Çinliler rekabet ederken sıkı çalışmak zorundalar diyerek duyurdu
Teknoloji

VW CEO'sundan çarpıcı tahmin: Almanlar, Çinliler rekabet ederken sıkı çalışmak zorundalar diyerek duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-12 18:19:00 -
VW CEO'sundan çarpıcı tahmin: Almanlar, Çinliler rekabet ederken sıkı çalışmak zorundalar diyerek duyurdu

Volkswagen (VW) Grubu CEO'su Oliver Blume, çok endişeli: Çinli üreticiler çok rekabetçi...

Volkswagen (VW) Grubu CEO'su Oliver Blume, Alman otomobil endüstrisindeki en üst düzey göreve geldikten kısa bir süre sonra endişe verici bir haberle karşılaştı. Çin'deki rekabetin durumunu incelemek üzere gönderilen bir üst düzey yönetici, VW'nin Çin'deki elektrikli araç yarışını kaybettiğini ve kendi başına yetişme şansının olmadığını bildirdi.

VW, pandemi sırasında Çin pazarında geride kalmış ve ülkenin yeniden açılmaya başladığı dönemde yerel rakiplerinin elektrikli araç ürün yelpazesini genişleterek avantaj sağladığını fark etmişti.

Bu yeni Çinli rakipler şimdi Avrupa pazarına da göz atmaya başlamış durumda. .motor1 analistleri: Bu durum, VW ve diğer Alman otomobil üreticilerinin Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığının yol açtığı yüksek enerji fiyatları nedeniyle daha da zorlaşıyor diyor!

Ayrıca, Tesla gibi inovasyon odaklı rakipler, geleneksel otomobil üreticilerini hızla uyum sağlamaya veya pazar pozisyonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle Tesla, Alman otomobil üreticileri için ciddi bir rekabet unsuru haline gelmiş durumda.

Bu nedenle, VW ve diğer Alman otomobil üreticileri, hızla değişen otomotiv endüstrisinde rekabetçi kalmak için büyük bir baskı altındalar ve bu durum, Almanya gibi büyük bir ekonomiyi etkileyen daha geniş risklere işaret ediyor. Almanlar, Çinliler rekabet ederken daha sıkı çalışmak zorundalar gibi görünüyor. Peki ya sizce?
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