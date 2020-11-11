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Aktüel Vuslat Derneğinden "Şefkat Çorbası" projesi
Aktüel

Vuslat Derneğinden "Şefkat Çorbası" projesi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 10:33:57 -
Vuslat Derneğinden "Şefkat Çorbası" projesi

İSTANBUL (AA) - Vuslat Derneği, "Şefkat Çorbası" projesi ile ihtiyaç sahiplerine çorba ikram ediyor.

Dernekten yapılan açıklamada, proje kapsamında, hastanelerin acil bölümleri önünde, sokakta yaşayanların ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda günde bin kişiye sıcak çorba ve ekmek dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir." şiarı ile ilk aşamada İstanbul’da başlatılan proje kapsamında çorba ve ekmek dağıtımının, bir panelvan araçtan yapıldığı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, tebessüm etmenin, hal ve hatır sormanın dahi unutulduğu bir çağda yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeryüzündeki insanların ortak değerler beşiğinde huzurla bir arada yaşayabilmesi için merhamete, vicdana, yardımlaşma ve kardeşliğe ihtiyaç var. 'Şefkat Çorbası' projemiz ile gayemiz; sadece bir bardak çorba ikramı değil, çorbayı vesile kılarak merhameti vicdan küllerinden yeniden ihya etmek ve ona ulaşmaktır."

Keleş, hayırseverlerin projeye "www.vuslat.org.tr" internet sitesi üzerinden veya ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla destek olabileceğini, ayrıca "0212 6592880" numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceğini açıkladı.



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